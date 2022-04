SRH की हार के बाद टूटा इस मिस्ट्री गर्ल का दिल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ PHOTO

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 की शुरुआत फैंस के लिए काफी शानदार हुई है. अभी तक इस सीजन में 12 मैच खेले जा चुके हैं, लेकिन कुछ टीमें अभी भी पहली जीत का इंतजार कर रही हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी इस सीजन की शुरुआत काफी खराब हुई है. हैदराबाद की टीम इस सीजन के अपने दोनों मैचों में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई है. टीम की लगातार हार से फैंस काफी निराश हैं और फ्रेंचाइजी भी. हैदराबाद की हार के बाद टीम की को-ओनर का एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

सनराइजर्स हैदराबाद को अपने दूसरे मैच में लखनऊ सुपरजायंट्स के हाथों 12 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद सन ग्रुप के मालिक कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. काव्या जब भी मैदान पर होती हैं तो कैमरा उनकी और जरूर घूमता है, इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ. मैच के आखिरी पलों में उनका लटका हुआ चेहरा देखकर उनके फैंस भी काफी निराश दिखें. जब तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैच में बनी हुई थी तब तक वे खुश दिख रही थी, लेकिन जैसे-जैसे टीम हार के करीब जा रही थी तो उनका चेहरा भी लटकता चला गया.

सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद काव्या का लटका हुआ चेहरा फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. फैंस को लगता है सनराइजर्स हैदराबाद की हार से ज्यादा तकलीफ काव्या मारन के दुख की है. एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'वह निश्चित रूप से बेहतर की हकदार है! केन विलियमसन, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, उमरान मलिक, निकोलस पूरन, राहुल त्रिपाठी, एडेन मार्कराम, कृपया उन्हें खुश करें!'

She definitely deserves better

Kane Williamson Abdul Samad Abhishek Sharma Umran Malik Nicholas Poora Rahul Tripathi Aiden Markram please make her happy #KaviyaMaran #SRHvsLSG #IPL2022 pic.twitter.com/nyv7o2Oauy

Nirmal (@nirmal_indian) April 4, 2022