WATCH : विकेट लेने के बाद अजीब तरह का जश्न, अलग-अलग मतलब निकालने लग गए लोग

रहाणे ने मचाया धमाल

सीएसके के लिए अजिंक्य रहाणे ने ईडन गार्डन्स मैदान पर धमाल ही मचा दिया. उन्होंने 29 गेंदों पर 71 रन बनाए और नाबाद लौटे. रहाणे की पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. उनके अलावा डेवोन कॉनवे ने 40 गेंदों पर 56 जबकि शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्के लगाकर 50 रन ठोके. चेन्नई ने इस तरह 4 विकेट खोकर 235 रन का विशाल स्कोर बनाया.

सुयश का जश्न मनाने का अलग ही अंदाज

इस मैच में कोलकाता के कुलवंत खेजरोलिया ने 2 विकेट तो लिए लेकिन 3 ओवर में 44 रन लुटा दिए. उनके अलावा सुयश शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट मिला. सुयश ने 29 रन दिए जबकि चक्रवर्ती ने 49 रन लुटाए. इस बीच सुयश का विकेट लेने के बाद जश्न मनाने के अलग ही अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

