IPL 2020: जानिए हार के बाद KKR के प्रदर्शन पर क्या बोले कप्तान दिनेश कार्तिक

शारजाह: कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) को बेशक शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के हाथों 18 रनों से हार मिली लेकिन टीम जिस तरह से खेली उससे वो आईपीएल (IPL) में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत हासिल करने से महज कुछ बड़े शॉट्स से चूक गई. फिर भी कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को टीम पर गर्व है. दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रन बनाए. कोलकाता 8 विकेट खोकर 210 रन ही बना सकी.

We NEVER give up. Our boys gave it their all tonight!

We'll take this one on the chin and will be back stronger #DCvKKR #KKR #Dream11IPL pic.twitter.com/BkthDfk6SX

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) October 3, 2020