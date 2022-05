Devon Conway: CSK की जीत के हीरो रहे डेवोन कॉनवे का बड़ा खुलासा, इस वजह से खेली तूफानी पारी

Devon Conway On His Batting Against DC: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को हराकर सीजन की चौथी जीत दर्ज की. इस मैच में चेन्नई की जीत के हीरो बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (Devon Conway) रहे. डेवोन कॉनवे पिछले 3 मैचों से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लगातार रन बना रहे हैं. दिल्ली के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने बड़ा बयान दिया है और इस शानदार पारी के पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई.

डेवोन कॉनवे का बड़ा खुलासा

डेवोन कॉनवे (Devon Conway) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ रविवार को खेली गयी बड़ी पारी का श्रेय एमएस धोनी (MS Dhoni) को देते हुए कहा कि कप्तान ने उन्हें स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़े शॉट लगाने की सलाह दी थी. मैच के बाद कॉनवे (Devon Conway) ने कहा,'मुझे इस पारी का श्रेय धोनी को देना होगा. पिछले मैच में मैंने स्वीप शॉट का काफी इस्तेमाल किया था और इसी शॉट के कारण आउट भी हुआ. धोनी ने मुझे कहा था कि मेरे खिलाफ स्पिनर इस मैच में फुल लेंथ गेंद फेकेंगे, मुझे क्रीज से बाहर निकल कर बड़े शॉट मारने की कोशिश करनी चाहिए.'

लगातार तीसरे मैच में अर्धशतक

डेवोन कॉनवे (Devon Conway) की 49 गेंद में 87 रन की पारी के दम पर चेन्नई ने दिल्ली को 91 रन से हराकर सीजन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की. कॉनवे (Devon Conway) ने अपनी पारी के दौरान शानदार लय में चल रहे कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) के खिलाफ सहजता से छक्के जड़े. कॉनवे (Devon Conway) ने इससे पहले दो मैचों में नाबाद 85 और 56 रन बनाए थे. वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के खिलाफ वानिंदु हसरंगा की गेंद पर स्वीप करने के प्रयास में आउट हो गये थे. धोनी के अलावा कॉनवे को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज और टीम के सहायक कोच माइक हसी से भी काफी मदद मिल रही है.

कॉनवे की हसी से तुलना

हसी से तुलना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,'मुझे लगता है कि मैंने कई बार इस बारे में सुना है, जो अच्छा लगता है. ऐसे महान खिलाड़ी से तुलना के बारे सुनना काफी खास है. हसी को खेल का काफी ज्ञान और अनुभव है. सिर्फ आईपीएल ही नहीं उन्हें क्रिकेट की पूरी दुनिया के बारे में पता है. मेरे लिए उनसे बात करना काफी खास हो जाता है.