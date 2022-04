IPL 2022 के बीच में ही Ravindra jadeja ने छोड़ी CSK की कप्तानी, MS Dhoni वापस पद पर लौटे

Ravindra Jadeja Step Down as Captaincy: आईपीएल 2022 के बीच में ही रवींद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ी दी है. महेंद्र सिंह धोनी दोबारा कप्तान के तौर पर लौटे हैं. जडेजा की कप्तानी में सीएसके सिर्फ दो ही मैच जीत पाई थी.

रवींद्र जडेजा ने आईपीएल 2022 के बीच में ही सीएसके टीम की कप्तानी छोड़ी दी. अब महेंद्र सिंह धोनी दोबारा सीएसके की कमान संभालेंगे. आईपीएल 2022 के ठीक पहले धोनी ने सीएसके की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. उनकी जगह जडेजा को कप्तान बनाया गया था, लेकिन जडेजा की कप्तानी में टीम कोई भी कमाल नहीं दिखा पाई. टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जूझ रही है.

BREAKING: Ravindra Jadeja is handing over CSK's captaincy back to MS Dhoni pic.twitter.com/wLJXlyv7uW

