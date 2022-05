IPL 2022: SRH को लगा बड़ा झटका! फिर चोटिल हुआ टीम का सबसे घातक ऑलराउंडर, आगे खेलने पर सस्पेंस

Washington Sundar injured his bowling hand again Against CSK: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को हार का सामन करना पड़ा. इस मैच के बाद टीम को एक बड़ा झटका लगा. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सबसे घातक ऑलराउंडर आने वाले मुकाबलों से बाहर हो सकता है. ये खिलाड़ी चेन्नई के खिलाफ हुए मैच में चोटिल हो गया था. सीजन 15 में इस खिलाड़ी को दूसरी बार चोट लगी है.

SRH का घातक ऑलराउंडर चोटिल

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) एक बार फिर चोटिल हो गए हैं. वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) के हाथ में फिर से चोट लग गई है, जिससे वे गेंदबाजी करते हैं. इससे पहले वॉशिंगटन के दाएं हाथ में अंगूठे और पहली उंगली के बीच की वेबिंग में चोट लगी थी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ खेले गए मैच में वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) ने गेंदबाजी भी नहीं की थी. वॉशिंगटन ने तीन मैचों के बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ वापसी की थी, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अगले मैच में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है.

कोच ने किया चोट पर खुलासा

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कोच मूडी ने मैच के बाद कहा, 'ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके उसी हाथ में चोट लगी है जिसमें पहले लगी थी. पहले चोट पूरी तरह से ठीक हो गयी थी लेकिन वे अंग फिर से चोटिल हो गया है. उसमें हालांकि टांके लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'लेकिन दुर्भाग्य से वे गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं था. इससे वास्तव में हमारी गेंदबाजी प्रभावित हुई क्योंकि वे हमारा महत्वपूर्ण गेंदबाज है.'

टी नटराजन को भी लगी चोट

तेज गेंदबाज टी नटराजन (T Natarajan) भी चोटिल होने के कारण चेन्नई के खिलाफ मैच के दौरान बीच में मैदान से बाहर रहे. इससे केन विलियमसन को पांचवें गेंदबाज के रूप में एडेन मार्कराम और शशांक सिंह को गेंद सौंपनी पड़ी जिन्होंने मिलकर चार ओवर किए और उनमें 46 रन लुटाए. मूडी ने कहा, 'जब आप अपने प्रमुख गेंदबाज को गंवा देते हो तो ये टीम के लिए बड़ा झटका होता है. चोट के कारण नटराजन भी कुछ समय तक मैदान से बाहर रहा. इस तरह से 14वें-15वें ओवर तक सात ओवर ऐसे रहे जो हमारे प्रमुख गेंदबाजों ने नहीं किए. इससे हमने 20-30 रन अधिक गंवाए.'