IPL 2021: David Warner को कप्तानी से हटाकर किया उनका अपमान, फैंस ने SRH पर जमकर निकाला गुस्सा

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) की शुरुआत से ही सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की खराब फॉर्म जारी है. ऐसे में टीम ने बड़ा फैसला लिया है और डेविड वॉर्नर (David Warner) को कप्तानी से हटाकर केन विलियमसन (Kane Williamson) को कमान सौंपी गई है.

डेविड वॉर्नर को लगा बड़ा झटका

इस सीजन में हैदराबाद की टीम को छह मुकाबलों में से महज 1 मैच जीतने में कामयाब रही है और उसे पांच बार हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे से आईपीएल अंक तालिका में हैदराबाद सबसे नीचे है. ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने ये बड़ा फैसला लिया है.

अब टीम से भी हो सकती है छुट्टी

वॉर्नर (David Warner) के हाथ से टीम की कप्तानी छिनने के साथ ही अब टीम से भी उनकी छुट्टी की जा सकती है. दरअसल वॉर्नर का प्रदर्शन बल्ले से भी कुछ खास नहीं रहा है. इतना ही नहीं हाल ही में हैदराबाद ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि वो अपने 4 विदेशी खिलाड़ियों में भी कोई बड़ा फेरबदल कर सकती है.

वॉर्नर ने हैदराबाद को जिताया था खिताब

हैदराबाद की टीम ने अपना इकलौता आईपीएल खिताब भी डेविड वॉर्नर (David Warner) की ही कप्तानी में जीता था. वॉर्नर ने अपनी कप्तानी में हैदराबाद को 2016 का आईपीएल खिताब जिताया था. उस समय इस टीम ने आरसीबी को फाइनल में मात दी थी. ऐसे में फैंस ये सब देखकर बेहद निराश हैं.

SRH पर भड़े फैंस

डेविड वॉर्नर (David Warner) जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसे हुआ है जिस वजह से फैंस निराश हैं और हैदराबाद की टीम पर फैंस जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं.

the disrespect Warner gets is unreal. absolute freak. Insane stats. one of the greats of the IPL. pic.twitter.com/GTTbkOCVQ1 — Archit. (@IndianJoeyy) May 1, 2021

Warner as a captain for SRH 4 seasons

1× trophy

3× playoffs Dropped from captaincy& team just because of 3,4 failures@davidwarner31 you deserved better pic.twitter.com/2L7lEAnSoi — Dinesh (@Thaladinesh_) May 1, 2021

Warner dropped from captaincy. What a disrespect! SRH should learn from RCB and stick with their captain no matter what. — Silly Point (@FarziCricketer) May 1, 2021

Srh Management to David Warner pic.twitter.com/KDFyxXzp40 — Prakathi Wears Mask (@galwithnochill) May 1, 2021