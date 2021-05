Team India की नंबर 1 रैंकिंग पर कोच Ravi Shastri का कमेंट, 'ये लड़कों का कमाल है'

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने लगातार पांचवें साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर अपना स्थान बरकरार रखने के लिए अपनी टीम की तारीफ की है. शास्त्री ने ट्वीट किया, 'इस टीम ने नंबर-1 का ताज हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प और अटूट ध्यान दिखाया है. यह कुछ ऐसा है जो लड़कों ने अपनी मेहनत के दम पर अर्जित किया है. नियम बीच में बदल गए, लेकिन टीम इंडिया रास्ते में आई हर बाधा को पार कर गई. मेरे लड़कों ने कठिन समय में कठिन क्रिकेट खेला. इस बिंदास टीम पर सुपर गर्व है.'

This team has shown steely resolve & unwavering focus to be crowned No. 1. It is something the boys have earned fair & square. Rules changed midway but #TeamIndia overcame every hurdle along the way. My boys played tough cricket in tough times. Super proud of this bindass bunch pic.twitter.com/StzcsexCRF

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 13, 2021