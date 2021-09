टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग, फूटा फैंस का गुस्सा

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) की शुरुआत 17 अक्टूबर से यूएई में होगी. टी20 वर्ल्ड कप में भारत को अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. T20 वर्ल्ड कप में मौका मिलने के बाद से ही सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन का फ्लॉप शो जारी है. ईशान किशन के लिए सेलेक्टर्स ने शिखर धवन को टी20 वर्ल्ड कप टीम से आउट किया था, जबकि सूर्यकुमार यादव के लिए श्रेयस अय्यर जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी की अनदेखी हुई. श्रेयस अय्यर को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा है.

इन खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग

IPL में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन का खराब प्रदर्शन जारी है. इस खराब प्रदर्शन को देखने के बाद फैंस भी बेहद निराश हैं. भारतीय फैंस के मन में लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के खराब प्रदर्शन के कारण इन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. ICC के जारी नियम की मानें तो अभी भी टीम मैनेजमेंट अपने स्क्वॉड में बदलाव कर सकती है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर करने की मांग उठी है.

After seeing Ishan kishan ,suryakumar yadav form Ganguly to jayshaw : ye kya kar diya yaar#RCBvMI pic.twitter.com/5fLuQWsEIM — Chethan rathod (@chetansd21) September 26, 2021

What's wrong with Ishan Kishan and Surya Kumar Yadav, Gentle reminder: Worldcup T20 going to happen in

Oct mid.#IPL2021 #Mi #RCBvMI #RCB — Abhishek-Cric (@CricketWithAbhi) September 26, 2021

Ishan Kishan doesn’t deserve place in WC Squad. So u have seen his dismissals. He plays immature cricket

बेहद खराब रहा है प्रदर्शन

आईपीएल 2021 (IPL 2021) का दूसरा चरण टी20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) की तैयारी के लिहाज से देखा जा रहा है. अभी तक भारत की ओर से टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन दूसरे चरण में बेहद खराब रहा है. खासकर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) पर एक नजर डालें तो यूएई लेग में वो मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से 2 मैच खेल चुके हैं. लेकिन, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे. यही हाल ईशान किशन का भी है.

रनों की बरसात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर

दूसरी तरफ जिस तरह की फॉर्म में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) यूएई की पिचों पर रनों की बरसात कर रहे हैं, उसे देखते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2021 की घोषित हुई 15 सदस्यीय टीम के मिडिल ऑर्डर में बड़ा बदलाव किया जा सकता है. सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म को देखते हुए ये बदलाव भारतीय टीम में किया सकता है. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. इसके पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए भी दो शानदार पारी खेली थी. यानी कि श्रेयस अय्यर का फॉर्म सूर्या के खराब प्रदर्शन पर भारी पड़ सकता है.

कब शुरू होगा टी-20 वर्ल्ड कप?

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) की शुरुआत 17 अक्टूबर से यूएई में होगी. इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी. टूर्नामेंट की शुरुआत ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच राउंड 1 ग्रुप बी के मुकाबले से होगी, जिसमें ग्रुप बी की अन्य टीमें स्कॉटलैंड और बांग्लादेश आपस में भिड़ेंगी. ग्रुप ए में आयरलैंड, नीदरलैंड, श्रीलंका और नामीबिया शामिल हैं. राउंड 1 के मैच 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेंगे. हर ग्रुप से दो टॉप टीमें 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले सुपर 12 चरण में जाएंगी. पहला सेमीफाइनल 10 नवंबर को अबू धाबी में होगा. दूसरा सेमीफाइनल 11 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा. दोनों सेमीफाइनल में रिजर्व डे रखे गए हैं. टूर्नामेंट का फाइनल दुबई में 14 नवंबर को खेला जाएगा. फाइनल के लिए भी रिजर्व डे रखा गया है.