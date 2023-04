WATCH: हाथ हैं या मकड़ी का जाल... शर्त लगा लो, रीबाउंड पर ऐसा कैच आज तक नहीं देखा होगा!

धोनी ने जीता टॉस, चुनी फील्डिंग

वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल-2023 के 12वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया. मुंबई को कप्तान रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत देने की कोशिश की और 13 गेंदों पर 3 चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बनाए. उन्होंने युवा ईशान किशन (32) के साथ 38 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी की. रोहित को तुषार देशपांडे ने बोल्ड किया, जिसके बाद जडेजा ने ईशान किशन, कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा को पवेलियन की राह दिखाई. ग्रीन का कैच सचमुच दर्शनीय रहा.

हाथ हैं या मकड़ी का जाल?

कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 9वें ओवर के लिए अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को गेंद सौंपी. उन्होंने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर कमाल दिखाया. कैमरन ग्रीन ने सीधे विकेटों की तरफ इस गेंद को खेला. जडेजा ने ना आंव देखा ना तांव, गेंद की तरफ अपने हाथ अड़ा दिए. गेंद भी सीधी उनकी उंगलियों में फंस गई. मैदानी अंपायर भी जैसे डर गए, अगर जडेजा ना होता तो शायद अंपायर को चोट भी लग सकती थी. इसके बाद कमेंटेटर ने तुरंत कहा- हाथ हैं या मकड़ी का जाल.

