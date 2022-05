Travis Head: प्लेन हादसे में बाल-बाल बची धाकड़ बल्लेबाज की जान, प्रेग्नेंट मंगेतर भी थी साथ

Travis Head and his pregnant partner have been caught up in a scary incident: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड (Travis Head) हाल ही में एक प्लेन हादसे में बाल-बाल बच गए है. ट्रेविस हेड (Travis Head) अपनी मंगेतर जेसिका डेविस (Jessica Davies) के साथ मालदीव छुट्टियां मनाने गए हुए थे. मालदीव से वापस लौटते वक्त ट्रेविस हेड (Travis Head) और उनकी मंगेतर जेसिका डेविस (Jessica Davies) प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बाल-बाल बचे. इस घटना का खुलासा ट्रेविस हेड की मंगेतर जेसिका डेविस ने सोशल मीडिया पर किया.

बाल-बाल बची दोनों की जान

ट्रेविस हेड (Travis Head) और उनकी मंगेतर जेसिका डेविस (Jessica Davies) मालदीव से एक प्लेन में अपने घर वापस आ रहे थे. मालदीव से वापस लौटते वक्त हवा में ही प्लेन में कोई समस्या आ गई, जिसके बाद प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. प्लेन के उड़ान भरने के आधे घंटे बाद प्लेन ही एक द्वीप पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. ट्रेविस हेड की मंगेतर जेसिका 6 महीने की प्रेग्नेंट हैं. जेसिका ने इंस्टाग्राम पर इस घटना की जानकारी देते हुए लिखा लिखा, 'मालदीव से अपने घर आते समय रास्ते में कुछ समस्या आ गई. इस वजह से एक घंटे की हमारी फ्लाइट की 30 मिनट के अंदर ही लैंडिंग कराई गई. यहां से हमारा घर सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर था. लैंडिंग के दौरान दूसरे प्रयास में हमारा प्लेन फिसलकर मैदान में चला गया.'

बगैर पानी के कमरे में किया गया बंद

ट्रेविस हेड (Travis Head) की मंगेतर जेसिका डेविस (Jessica Davies) ने आगे लिखा, 'ये फिल्म की तरह लग रहा था. मैं लोगों को काफी डर में देख रही थी. स्टाफ ने हमें और सभी यात्रियों को एक रूम में बंद कर दिया था, जहां पानी और मोबाइल सिग्नल का कोई साधन नहीं था. इस कारण बाकी यात्री स्टाफ पर काफी गुस्सा भी हुए. सभी को करीब 45 मिनट यहां बंद रखा गया, जिससे लोग और भी ज्यादा डर गए थे.' उन्होंने आगे लिखा,'आखिरकार, स्टाफ ने हमें उस रूम से निकालकर एक अच्छे से रूम में लेकर गए. यहां बैठने की जगह, टीवी और वाई-फाई की सुविधा भी थी. प्लेन रेस्क्यू के दौरान करीब 4 घंटे दर्द में बिताए. इसके बाद मालदीव की राजधानी माले में सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं.'

IPL में खेल चुके हैं ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड ने 2016 से ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट, 45 वनडे और 17 टी20 मैच खेले हैं. हेड और डेविस ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि वे अपनी मंगेतर जेसिका डेविस (Jessica Davies) के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. ट्रेविस हेड आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के लिए खेल चुके हैं. ट्रेविस हेड ने आईपीएल के 10 मैचों में 205 रन बनाए हैं.