Jasprit Bumrah: इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया में जसप्रीत बुमराह की होगी वापसी, BCCI ने कर दिया कंफर्म!

Bumrah set to return in this tournament: टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते पिछले काफी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं. बुमराह इसी के चलते आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते नजर नहीं आ रहे हैं. इस बीच उनकी भारतीय टीम में वापसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. बीसीसीआई के एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी है.

इस टूर्नामेंट में बुमराह की होगी वापसी! भाषा की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार क्रिकेट बोर्ड को भरोसा है कि तेज गेंदबाज बुमराह 2023 विश्व कप के लिए समय पर फिट हो जाएंगे. सूत्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड किसी भी सक्रिय भारतीय खिलाड़ी को सऊदी अरब में प्रस्तावित टी20 लीग सहित दुनिया भर की विभिन्न अन्य टी20 लीगों में भाग लेने की अनुमति नहीं देने की अपनी नीति के साथ बना रहेगा. ऐसा रहा है बुमराह का वनडे करियर बता दें कि भारत 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा. बुमराह ने अपने वनडे करियर में 73 मैच खेले हैं और 121 विकेट लिए हैं. उनका 4.63 का प्रभावशाली इकोनॉमी रेट है और उनका 19 रन देकर 6 विकेट वनडे करियर का बेस्ट स्पेल रहा है. ऐसे में अगर वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया में इस दिग्गज गेंदबाज की वापसी होती है, तो भारतीय टीम और मजबूत हो जाएगी. इस साल भारत खेलेगा 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स भारतीय टीम के पास इस साल आईसीसी की तीन ट्रॉफी जीतने का सुनहरा मौका है. आईपीएल के तुरंत बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलेगी. इसके बाद टीम सितंबर में होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेगी और साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर में टीम वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी.