Rinku Singh: अकेले दम पर गुजरात के जबड़े से जीत छीनने वाले रिंकू सिंह... कभी झाड़ू-पोंछा लगाया, पैसे की किल्लत भी नहीं तोड़ पाई सपना

Who is Rinku Singh: अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को रोमांच चरम पर था. फैंस का शोर इतना कि बगल में बैठे शख्स की आवाज ना सुनाई दे पाए. आखिर में जीत रिंकू सिंह की हुई. गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स (GT vs KKR) को अंतिम गेंद पर जीत दिलाने वाले रिंकू सिंह की कहानी आपको रुला सकती है.