IPL में मार्क वुड की जगह लेगा इस छोटे देश का ये स्टार गेंदबाज! भारत के लिए भरी उड़ान

नई दिल्ली: IPL सीजन 15 का आगाज होने में कुछ दिनों का समय बचा है, सीजन की शुरुआत से पहले इस सीजन की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी टीम के लिए एक तेज गेंदबाज की तलाश कर रही है. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के कारण आगामी आईपीएल सीजन से बाहर हो गए, जिसके चलते लखनऊ की टीम वुड की रिप्लेसमेंट ठूंठ रही है. इन सब से बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, टीम में मार्क वुड की जगह लेने के लिए एक घातक गेंदबाज भारत के लिए रवाना हो चुका है. अगर इस खिलाड़ी को टीम में जगह मिलती है तो ये गेंदबाज अपने देश की तरफ से 8 साल में आईपीएल का हिस्सा बनने वाले पहले जिम्बाब्वे के क्रिकेटर बनेंगे.

लखनऊ की फ्रेंचाइजी अब वुड के रिप्लेसमेंट के रूप में एक बड़ा दांव खेलने जा रही है. इस बार जिम्बाब्वे का एक खिलाड़ी आईपीएल में अपना जलवा दिखाएगा. इस खिलाड़ी का नाम है ब्लेसिंग मुजरबानी. जिम्बाब्वे में भारत के एम्बेसडर ने मुजरबानी से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं. एम्बेसडर ने साथ ही में लखनऊ सुपरजाएंट्स की टीम को भी शुभकामनाएं दीं. इसका मतलब ये है कि मुजरबानी लखनऊ की टीम का हिस्सा होने वाले हैं. वे मार्क वुड के विकल्प के रूप में या नेट गेंदबाज के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल होंगे. हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Ambassador met with Mr Blessing Muzarabani, the Zimbabwean bowler, as he prepared to leave for #IPL2022.

Ambassador wished him & his team #LucknowSuperGiants the very best. #IndiaAt75 @IndianDiplomacy @MEAIndia @iccr_hq pic.twitter.com/8AMPO9Xbyd

— India in Zimbabwe (@IndiainZimbabwe) March 21, 2022