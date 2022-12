Morocco vs Spain: मोरक्को ने पहली बार बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह, स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में दी करारी शिकस्त

Morocco vs Spain FIFA World Cup 2022: मोरक्को ने पेनाल्टी शूटआउट में स्पेन को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. पेनाल्टी शूटआउट में स्पेन एक भी गोल नहीं कर पाया. 90 मिनट तक पर दोनों ही टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं कर पाया था. इसके बाद एक्सट्रा टाइम में भी गोल नहीं हुआ, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट में बाजी मोरक्को के हाथ लगी. इसी के साथ मोरक्को पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टरफाइनल में पहुंचने में सफल रहा है.

पेनाल्टी शूटआउट में जीता मैच

मोरक्को ने शानदार अंदाज में 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली स्पेन टीम को धूल चटाई है. स्पेन टीम दूसरी बार प्री-क्वार्टर फाइनल में हार गई. पिछली बार रूस ने उसे पेनाल्टी शूटआउट में पटखनी दी थी. मोरक्को के लिए पेनल्टी शूटआउट में अब्देलहमीद साबिरी, हाकिम जिएच और अशरफ हकीमी ने बेहतरीन गोल किए.

Morocco reach the Quarter-Finals for the first #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Z6uVjyLmWz

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2022