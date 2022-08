Pakistan: पाकिस्तान में इंसानियत हुई शर्मसार, पैसे ना मिलने पर ओलंपिक चैंपियन का शव सौंपने से इनकार

Pakistan Olympian Manzoor Hussain: पाकिस्तान में कभी हॉकी अपने चरम पर थी, तो इसका सबसे बड़ा कारण स्टार प्लेयर और पूर्व कप्तान मंजूर हुसैन थे. मंजूर हुसैन का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया. लेकिन पाकिस्तान में एक निजी अस्पताल ने इलाज का बकाया नहीं चुकाने पर सोमवार को कई घंटों तक उनके शव को सौंपने से इनकार कर दिया. मंजूर हुसैन पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले टीम का हिस्सा थे.

दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

मंजूर हुसैन दिल की बीमारी से पीड़ित थे और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार तड़के उन्हें अस्पताल ले जाया गया. ओलंपियन को लाहौर के शालीमार अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका निधन हो गया. वह 64 साल के थे. उनकी गिनती पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में होती थी.

The PCB is saddened by the passing of 1984 Los Angeles Olympics hockey event gold medalist, Manzoor Hussain Jr. He also played a key role in Pakistan's title wins in the 1978 and 1982 hockey World Cups. Our heartfelt condolences to Manzoor's family and friends. pic.twitter.com/4OjJguOot9

