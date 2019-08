PKL 2019: पटना पायरेट्स की यूपी योद्धा पर धमाकेदार जीत, 21 अंकों के अंतर से दी मात

मुंबई: प्रो कबड्डी लीग (Pro Kabaddi League) के सातवें सीजन के 33वें मैच में पटना पायरेट्स (Patna Pairates) ने यूपी योद्धा को हरा दिया. दो मैच टाई खेलने के बाद यूपी योद्धा को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं पटना पायरेट्स की यह लगातार तीन हार के बाद जीत है. इस महीने उसे हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, और जयपुर पिंक पैंथर्स ने हराया है. पायरेट्स अब 16 अंकों के साथ 7वें स्थान पर आ गए हैं. वहीं यूपी योद्धा छह मैचों में केवल एक ही मैच जीत सकी है और वह अभी 10वें स्थान पर है.

पायरेट्स ने शुरू से ही बनाई बढ़त

पायरेट्स ने अपने आखिरी घरेलू मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और 21 अंकों की बढ़त लेकर यूपी योद्धा को 41-20 से हरा दिया. पायरेट्स ने इस मैच में शुरू से ही बढ़त बनाई और पहले ही हाफ के 9वें और 18वें मिनट में दो बार यूपी योद्धा को ऑल आउट कर दिया. पहला हाफ खत्म होने तक पटना ने 24-9 की बड़ी बढ़त बनाई जिसे पाटना यू पी योद्धा के लिए नामुमकिन हो गया. दूसरे हाफ में भी पायरेट्स ने बेहतरीन शानदार प्रदर्शन किया और यूपी को वापसी का मौका नहीं दिया।. दूसरे हाफ के 18वें मिनट में भी पायरेट्स ने यूपी योद्धा को ऑल आउट किया और मैच 41-20 से अपने नाम कर लिया. पटना पायरेट्स के लिए प्रदीप नरवाल ने सीजन का तीसरा और लीग का 47वां टैन पूरा किया.

