Rafael Nadal: लाइव मैच में नडाल ने नाक पर दे मारा अपना रैकेट, बीच कोर्ट पर हो गए लहूलुहान

Rafael Nadal: राफेल नडाल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर के मैच के दौरान अपनी ही गलती से नाक पर चोट लगा बैठे जिसके कारण खून बहने लग गया था. यूएस ओपन में फैबियो फोगनिनी के खिलाफ भिड़ रहे नडाल के साथ ये हादसा हुआ. चोटिल होने के बाद नडाल की नाक से लगातार खून निकलता रहा.

चोट के बाद भी जीते मैच

22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल ने फैबियो फोगनिनी पर 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 से जीत दर्ज की. इस बीच चौथे सेट में गलती से उन्होंने एक शॉट बचाने के प्रयास में अपने ही रैकेट से नाक पर चोट लगा दी. इससे उनकी नाक से खून बहने लग गया था.

Nadal is down and BLEEDING after a self-falcon busted himself open

The US Open | LIVE on 9Gem, 9Now and Stan Sport.#USOpen #Tennis pic.twitter.com/SBB1ltZLs1

— Wide World of Sports (@wwos) September 2, 2022