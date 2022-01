Adelaide: बोपन्ना-रामकुमार ने किया बड़ा उलटफेर, कांटेदार मुकाबले में दर्ज की शानदार जीत

नई दिल्ली: एटीपी टूर पर पहली बार जोड़ी बनाकर खेल रहे भारत के रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने रविवार को यहां इवान डोडिग और मार्सेलो मेलो की शीर्ष वरीय जोड़ी को सीधे सेटों में हराकर उलटफेर करते हुए एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है. रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार ने एडिलेड में बड़ा उलटफेर किया है.

भारत की गैरवरीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने एक घंटे और 21 मिनट में 7-6 (6) 6-1 से जीत दर्ज की। भारतीय जोड़ी ने चारों ब्रेक प्वाइंट बचाए जबकि दो बार विरोधी जोड़ी की सर्विस तोड़ी. यह बोपन्ना का 20वां एटीपी युगल खिताब और रामकुमार के साथ पहला खिताब है. रामकुमार इस स्तर पर सिर्फ दूसरा फाइनल खेल रहे थे. वह 2018 में हॉल आफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में उप विजेता रहे थे. मैच के बाद बोपन्ना ने कहा, 'जब रामकुमार आपके साथ सर्विस कर रहा हो तो आप जल्दी अंक जीत सकते हो इसलिए यह फायदे की स्थिति है.'

मैच के बाद रोहन बोपन्ना ने कहा कि किसी अन्य हमवतन और बायें हाथ के खिलाड़ी दिविज शरण की तुलना में रामकुमार के साथ खेलना किस तरह अलग है, इस बारे में पूछने पर बोपन्ना ने कहा, 'दिविज के साथ हमें अंक का मौका बनाना पड़ता है, सुनिश्चित करना होता है कि पहली वॉली पर मिलने वाले मौके को भुनाया जाए जबकि राम के साथ अंक जल्दी हासिल किया जा सकता है.’ बोपन्ना और रामकुमार इस खिताबी जीत के लिए इनामी राशि के रूप में 18700 डॉलर बांटेंगे जबकि प्रत्येक को 250 रैंकिंग अंक का फायदा मिला है. आस्ट्रेलियाई ओपन क्वालीफायर से पहले इस जीत से रामकुमार का आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह एक बार फिर ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के एकल वर्ग के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने के लिए चुनौती पेश करेंगे.

First ATP event together, first ATP @rohanbopanna and @ramkumar1994 defeat top-seeded Dodig and Melo 7-6 6-1 for the #AdelaideTennis title. pic.twitter.com/lPlTAHMpTt

— Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2022