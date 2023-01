Sania Mirza ने फेयरवेल स्पीच में क्यों नहीं लिया पति का नाम, Shoaib Malik ने ऐसे किया रिएक्ट

Sania Mirza Shoaib Malik: भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा को भारत में सबसे प्रभावशाली एथलीटों में से एक माना जाता है. कुछ दिन पहले सानिया ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए खुलासा किया कि वह अपना आखिरी ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. रोहन बोपन्ना के साथ अपने फाइनल मैच के दौरान सानिया ने एक भावुक स्पीच दी, इस दौरान वे अपने आंसू नहीं रोक पाईं. दिलचस्प यह रहा कि अपनी स्पीच के दौरान अपने पति शोएब मलिक का नाम तक नहीं लिया.

My professional career started in Melbourne… I couldn’t think of a better arena to finish my Grand Slam career at.

फेयरवेल स्पीच की शुरुआत करते ही सानिया एक पल के लिए रुकीं और फूट-फूट कर रोने लगीं. स्टेडियम में मौजूद उनके सभी फैंस के लिए यह एक भावुक करने देने वाला पल था. स्टेडियम में बैठे फैंस ने दिग्गज के लिए जोर से चीयर किया. 2005 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने ग्रैंड स्लैम करियर की शुरुआत करने वाली सानिया ने अपने शुरुआती वर्षों को याद करते हुए कहा, “मैं अभी भी कुछ और टूर्नामेंट खेलने वाली हूं लेकिन मेरे पेशेवर करियर की यात्रा मेलबर्न में शुरू हुई. इसकी शुरुआत मेलबर्न में 2005 में हुई थी जब मैं यहां तीसरे दौर में 18 साल की उम्र में सेरेना विलियम्स के खिलाफ खेली थी.”

सानिया मिर्जा ने भले ही अपनी फेयरवेल स्पीच में पति शोएब मलिक का नाम न लिया हो लेकिन शोएब ने अपनी बेगम की उपलब्धियों को जरूर सराहा. उन्होंने सानिया की फेयरवेल स्पीच पर ट्वीट कर कहा कि 'तुम खेलने वाली हर महिला के लिए एक उम्मीद हो. तुमने अपने करियर में जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए तुम पर बहुत गर्व है. तुम कई लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत हो. ऐसे ही हमेशा मजबूत बनी रहो. बेहतरीन करियर के लिए बहुत-बहुत बधाई.'

- You are the much needed hope for all the women in sports. Super proud of you for all you have achieved in your career. You're an inspiration for many, keep going strong. Many congratulations on an unbelievable career... pic.twitter.com/N6ziDeUGmV

— Shoaib Malik January 27, 2023