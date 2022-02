मैच के बाद बीच मैदान में फूट-फूटकर रोने लगे खिलाड़ी, वीडियो आया सामने

लंदन: उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के एक स्टेडियम में विपश्री टीम में शामिल यूक्रेन के दो खिलाड़ी मैच से पहले एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े जबकि उनकी टीमों ने यूकेन के ध्वज को प्रदर्शित करके ‘युद्ध नहीं’ का संदेश दिया.

इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार का दिन भावनाओं से भरा रहा. पहले पश्चिम लंदन में ब्रेंटफोर्ड और न्यूकास्टल दोनों टीम के दर्शकों ने क्रिस्टियन एरिक्सन की यूरोपीय चैंपियनशिप के दौरान दिल का दौरा पड़ने के आठ महीने बाद मैदान पर वापसी का स्वागत किया, जबकि बाद में खिलाड़ियों ने यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाई, जिसके खिलाफ रूस ने युद्ध छेड़ रखा है.

Oleksandr Zinchenko in tears as Manchester City and Everton show their support of Ukraine before their

(via @footballdaily)pic.twitter.com/7P7QvwQkpI

— B/R Football (@brfootball) February 26, 2022