Apple-1 Computer of Founder Steve Jobs up for Sale: प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड ऐप्पल (Apple) के प्रोडक्ट्स के फैन्स काफी दीवाने हैं. इस ब्रांड के संस्थापक, स्टीव जॉब्स (Steve Jobs), जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, का कंप्‍यूटर, Apple-1 Computer हाल ही में सेल के लिए उपलब्ध कर दिया गया है. 1976 का यह कंप्‍यूटर नीलाम किया जा रहा है और इसकी कीमत जानकर आप दंग रह जाएंगे. आइए इस कंप्‍यूटर और इसकी नीलामी के बारे में सबकुछ जानते हैं..

Steve Jobs का कंप्‍यूटर हो रहा नीलाम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple-1 Computer के प्रोटोटाइप को सेल के लिए उपलब्ध कर दिया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे ऐप्पल के को-फाउंडर, स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) ने इस्तेमाल किया है. इतना ही नहीं, इसी प्रोटोटाइप को स्टीव जॉब्स ने साल 1976 में, Apple-1 Computer की खासियत को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया था.

Apple-1 Computer की कीमत उड़ा देगी होश

आपको बता दें कि इस कंप्‍यूटर का ऑक्शन आरआर ऑक्शन हाउस (RR Auction House) में किया जा रहा है जो बोस्टन में स्थित है. इस नीलामी में हिस्से लेने वाले शुरुआती बिडर्स ने अभी से ही $2,00,000 (1.59 करोड़ रुपये के आस-पास) का आंकड़ा पार कर दिया है और नीलामी अभी खत्म नहीं हुई है. आपको बता दें कि ये नीलामी 18 अगस्त तक चलेगी और यह उम्मीद की जा रही है कि फाइनल बिड $5,00,000 (लगभग 4 करोड़ रुपये) हो सकती है.

आपको बता दें कि Apple-1 Computer की एक और खास बात यह है कि Steve Wozniak, Patty Jobs और Daniel Kottke के साथ मिलकर Steve Jobs ने जो 200 डिवाइसेज डिजाइन किये थे, ये कंप्‍यूटर उन्हीं में से एक है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.