Apple Watch 8 के लॉन्च होते ही कम हुई Watch 7 की कीमत! दनादन हो रही बिक्री; खत्म होने वाला है Stock

Apple Watch Series 7 Price Cut: Apple ने कुछ दिन पहले ही Watch 8, SE और Ultra लॉन्च की है. यह काफी शानदार डिजाइन और अपग्रेडेड वर्जन के साथ मार्केट में उतरी है. Watch 8 के लॉन्च होते ही Watch 7 की कीमत में भारी कटौती देखने को मिली है. अगर आप Apple Watch खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट कम है तो आज सही मौका है. कंपनी ने कीमत को काफी कम कर दिया है. वॉच पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है. कम कीमत होने के बाद इसकी दनादन बिक्री हो रही है.

Apple Watch Series 7 Offers And Discounts

बता दें, Apple Watch Series 7 की कीमत 41,900 रुपये है. आप इसको 6% डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 39,500 रुपये हो जाएगी. कई बैंक ऑफर्स भी हैं, जिससे कीमत काफी कम हो जाएगी. EMI ऑप्शन के साथ भी वॉच को काफी कम कीमत पर घर लाया जा सकता है. वॉच की काफी डिमांड है और कम कीमत होने के बाद इसकी चर्चा भी खूब हो रही है.

Apple Watch Series 7 Specifications

Apple Watch Series 7 में Always On Display मिलता है. यानी वॉच की स्क्रीन चलती रहेगी. समय और नोटिफिकेशन्स को आसानी से देखा जा सकता है. Series 6 की तुलना में यह थोड़ी बड़ी है और ये IP6X dust resistance and swimproof design की गई है. स्टाइलिश दिखने के अलावा यह दमदार फीचर्स के साथ आती है.

Apple Watch Series 7 Price

Watch Series 7 में दूसरा ऑप्शन 45mm का मिलता है. इसकी कीमत 44,900 रुपए है और आप इसे डिस्काउंट के बाद 40 हजार रुपए में खरीद सकते हैं. इसको नो-कॉस्ट EMI के जरिए भी खरीदा जा सकता है. यानी आपको ज्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा. बैंक ऑफर्स के साथ भी इसको सस्ते में खरीदा जा सकता है.

