Google Jail: गूगल पर भूलकर भी ना सर्च करें ये 4 चीजें, सीधा जाएंगे जेल

Google Can be Dandgerous if Not Used Carefully: गूगल दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है. गूगल पर आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं. आपको बस गूगल सर्च में जाना होता है और अपना सवाल पूंछना होता है और पलक झपकते ही आपको सवाल का जवाब मिल जाता है. हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने भी गूगल सर्च का इस्तेमाल जरूर किया होगा या फिर आज तक करते होंगे। अच्छी स्पीड के साथ डीप डीटेल्स में ये जानकारी देता है. हालांकि कुछ लोग गूगल का इस्तेमाल गलत जानकारियां हासिल करने में कर सकते हैं. हम आपको बता दें कि ऐसा करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. ऐसी नौबत ना आए इसलिए आज हम आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें गूगल पर सर्च करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी एक बेहद ही गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. दरअसल आईटी ऐक्ट में ऐसे सर्च पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और ऐसे में आप भी अगर ऐसा कोई कंटेंट सर्च करते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

विस्फोटक बनाने का तरीका

कई बार लोग मजाक-मजाक में गूगल पर बम बनाने जैसे सेंसिटिव मुद्दे के बारे में सर्च कर लेते हैं, ऐसे में अगर जांच में आप भी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है.

आतंकी गतिविधियों के बारे में

अगर आप आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए वीडियो और कंटेंट को गूगल पर सर्च करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपको जेल जाना पड़ जाए. दरअसल सरकार हमेशा ऐसे सर्च पर नजर रखता है और कोई व्यक्ति गूगल पर अगर ये चीजें सर्च करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है.

प्रतिबंधित जगह के बारे में

अगर भारत में मौजूद प्रतिबंधित जगहों के बारे में आप लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात की काफी संभावना है कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए. दरअसल सरकार ऐसे सर्चेज पर नजर बनाए रखती है.

