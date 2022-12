Jio और Airtel यूजर्स के लिए बुरी खबर, इतनी बढ़ने वाली है प्लान्स की कीमत!

Airtel and Jio Might Increase Its Tariff Plans in India: Bharti Airtel और Reliance Jio देश की दो प्रमुख टेलीकॉम प्रोवाइडर है. दोनों की टेलीकॉम कंपनियां देश में 5G नेटवर्क को ला चुका है. दोनों की 5जी सर्विस भारत के कई बड़े शहरों में आ चुकी है. खबर थी कि 5जी आते ही एयरटेल और जियो के प्लान्स में बढ़ोतरी होगी, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं हुआ. लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कंपनियां देश भर में अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतों को बढ़ाने की प्लानिंग बना रही हैं.

10 परसेंट बढ़ेगी कीमत

Analysts जेफरीज के मुताबिक, लोगों के मोबाइल बिल बहुत जल्द बढ़ सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम द्वारा कीमतों में 10% तक की वृद्धि की उम्मीद है. उन्होंने एयरटेल और जियो से 10% मूल्य वृद्धि FY23, FY24 और FY25 की चौथी तिमाही में घोषित होने की भविष्यवाणी की है. रेव्यू और मार्जिन को लेकर काफी दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में विश्लेषकों का दावा है कि टेलीकॉम कंपनिया अपनी दरें को बढ़ा सकते हैं.

एयरटेल कर चुका है टेस्टिंग

एयरटेल ने तो इसी साल की शुरुआत में परीक्षण करने के लिए कुछ सर्कल्स से 99 रुपये वाले पैक को हटा दिया था. टैरिफ वृद्धि की रणनीति टेल्को के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने के इरादों के लिए आदर्श है, जिससे मुनाफे में और कमी आएगी. विश्लेषकों ने दावा किया कि बढ़ती ग्राहक संख्या और MNP (मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी) के लिए रिक्वेस्ट ने भारतीय दूरसंचार उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत दिया.

TRAI के अक्टूबर 2022 के ग्राहकों के आंकड़ों के अनुसार, Vodafone Idea के ग्राहकों की संख्या 3.5 मिलियन तक कम हो गई. वहीं io और Airtel ने संयुक्त रूप से 2.2 मिलियन नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं