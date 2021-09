सावधान! आपको कंगाल बनाने के लिए धोखेबाजों ने अपनाया नया तरीका, पहले देंगे लालच और फिर मारेंगे बड़ा हाथ, जानिए कैसे

नई दिल्ली. पिछले कुछ सालों में धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़े हैं. कोविड महामारी में ऑनलाइन फ्रॉड में भी वृद्धि हुई है. जालसाज लोगों को लूटने का नया तरीका अपनाते हैं. हाल ही में जालसाज लोगों को उनकी निजी संपत्तियों में 5G या 4G मोबाइल टावर लगाने की अनुमति देने पर मोटी मासिक किराया भुगतान का लालच देकर उनके पैसे को ठग रहे हैं. पीआईबी फैक्ट चेक ने नागरिकों से इन धोखेबाजों के झांसे में न आने की अपील की है. ये जालसाज कंपनियां या व्यक्ति मोबाइल टावर लगाने के लिए लोगों के परिसरों को पट्टे पर देने/करिए पर लेने के बदले में लोगों से खुद के अकाउंट या कंपनी के अकाउंट में एक निश्चित सुरक्षा राशि, एक आवेदन शुल्क या स्टांप राशि के रूप में जमा करने को कह रहे हैं.

ये धोखेबाज सरकारी संगठनों के नाम पर लोगों को धोखा देने और ठगने के लिए आधिकारिक Logo, सिंबल्स और लेटरहेड का उपयोग कर रहे हैं. ये कंपनियां फर्जी कंपनियों के नाम पर टावर लगाने के लिए फर्जी 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' भी जारी करती हैं. PIB फैक्ट ने लोगों को इन धोखेबाजों के बारे में जागरूक करने के लिए एक वीडियो शेयर किया है. PIB फैक्ट चेक ने एक ट्वीट में कहा, "क्या आपको भी ऐसे ही 5G/4G टावर इंस्टालेशन मैसेज, ईमेल या दस्तावेज़ मिले हैं? सावधान!

September 13, 2021