सावधान! भूलकर भी Download न करें ये खतरनाक Apps, हो सकते हैं कंगाल; स्मार्टफोन में हैं तो तुरंत करें Delete

Dangerous Android Apps to Delete Immediately: आज के समय में लगभग सभी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और हर स्मार्टफोन यूजर अपने डिवाइस पर अपने कम्फर्ट और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग स्मार्टफोन ऐप्स भी डाउनलोड करता है. जहां कहा जाता है कि थर्ड पार्टी ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए और ऐप्स हमेशा गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से ही लेने चाहिए वहीं कई ऐसे गूगल प्ले स्टोर के भी ऐप्स हैं, जो खतरनाक होते हैं और कभी डाउनलोड नहीं करने चाहिए. हाल ही में आई जानकारी के हिसाब से नीचे दिए गए 35 ऐप्स के नाम वो नाम हैं जिनसे आपको बचकर रहना होगा और इन्हें आप गलती से भी अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं..

Android स्मार्टफोन यूजर्स हो जाएं सावधान

आपको बता दें कि हाल ही में साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी बिटडिफेन्डर (Bitdefender) ने बताया है कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले 35 लोकप्रिय एंड्रॉयड ऐप्स में खतरनाक मैलवेयर पाया गया है जो यूजर्स के लिए काफी प्रॉब्लम क्रीएट कर सकता है. ये सभी ऐप्स फोन में नहीं रखनी चाहिए और अगर आपके फोन में इनमें से कोई ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट करें.

Apps बना सकते हैं आपको कंगाल

साइबर सिक्योरिटी फर्म ने यह बताया है कि गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर उपलब्ध ऐसे कई सारे स्मार्टफोन ऐप्स हैं जो खतरनाक हैं और डाउनलोड नहीं करने चाहिए. ये ऐप्स फोन में डाउनलोड होने के बाद अपना नाम बदल लेते हैं और फिर डिवाइस पर ये छुपे रहते हैं. इस तरह, फोन में छुपकर ये ऐप्स यूजर्स के डिटेल्स को हैकर्स के पास भेजते रहते हैं और आपके बैंक अकाउंट तक भी पहुंच सकते हैं.

देखें उन खतरनाक 35 Apps की लिस्ट

अगर आप सोच रहे हैं कि इस लिस्ट में कौन से ऐप्स शामिल हैं तो आगे पढ़ें और उन ऐप्स के बारे में जानें. इन खतरनाक ऐप्स में Walls light - Wallpapers Pack, Big Emoji - Keyboard, Grad, Wallpapers - 3D Backdrops, Engine Wallpapers - Live & 3D, Stock Wallpapers - 4K & HD, EffectMania - Photo Editor, Art Filter - Deep Photoeffect, Fast Emoji Keyboard, Create Sticker for Whatsapp, Math Solver - Camera Helper, Photopix Effects - Art Filter, Led Theme - Colorful Keyboard, Keyboard - Fun Emoji, Sticker, Smart Wifi, My GPS Location, Image Warp Camera, Art Girls, Wallpaper HD, Cat Simulator, Smart QR Creator, Colorize Old Photo, GPS Location Finder, Girls Art Wallpaper, Smart QR Scanner, GPS Location Maps, Volume Control, Secret Horoscope, Smart GPS Location, Animated Sticker Master, Personality Charging Show, Sleep Sounds, QR Creator, Media Volume Slider, Secret Astrology, Colorize Photos और Phi 4K Wallpaper - Anime HD के नाम शामिल हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.