Bill Gates ने भारत के लिए कही ऐसी बात, सुनकर गुस्से से लाल हो गए लोग; आपको भी जानना चाहिए

बिल गेट्स (Bill Gates) का हाल ही में रीड हॉफमैन के साथ हुआ पॉडकास्ट बहुत चर्चा में रहा. हालांकि, इस पॉडकास्ट में गेट्स ने भारत (Bill Gates Comment On India) के बारे में कुछ ऐसा कहा, जिससे कई भारतीय नाराज हो गए. उन्होंने भारत को 'एक तरह की प्रयोगशाला' कहा, जिससे लोगों को लगा कि वह भारत को कम आंक रहे हैं. आइए जानते हैं डिटेल में...

भारत के लिए कही ये बात

बिल गेट्स ने कहा, 'भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, और शिक्षा. लेकिन भारत इन चुनौतियों से निपट रहा है और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है. मुझे लगता है कि 20 साल बाद भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा. भारत एक तरह की प्रयोगशाला की तरह है, जहां हम नए-नए तरीके आजमा सकते हैं. अगर ये तरीके भारत में काम करते हैं, तो इन्हें दुनिया के दूसरे देशों में भी लागू किया जा सकता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारा फाउंडेशन अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा काम करता है. हमारे ज्यादातर नए प्रोजेट्स भारत में ही शुरू हो रहे हैं. हम भारत में कई नए तरीके आजमा रहे हैं.'

यूजर ने किया विरोध

एक सोशल मीडिया यूजर ने गेट्स के बयान पर रिएक्शन दिया है और लिखा, 'भारत एक प्रयोगशाला है, और हम भारतीय बिल गेट्स के लिए प्रयोग के चूहे हैं. इस व्यक्ति ने सरकार से लेकर विपक्षी दलों तक और मीडिया तक सभी को अपने प्रभाव में ले लिया है. उनका ऑफिस यहां बिना किसी नियम-कानून के चल रहा है और हमारी शिक्षा प्रणाली ने उसे हीरो बना दिया है. मुझे नहीं पता कि हम कब जागेंगे!'

