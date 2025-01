Blinkit से 10 मिनट में घर पर डिलीवर होगा लैपटॉप, मॉनिटर और प्रिंटर, इन शहरों में लाइव हुई सर्विस

Blinkit: जोमैटो का क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकित अब 10 मिनट में लैपटॉप, मॉनिटर और प्रिंटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की भी डिलीवरी करेगा. इससे पहले ये चीजें सिर्फ फ्लिपकार्ट और बिगबास्केट ही जल्दी पहुंचाते थे. लेकिन, अब ब्लिंकिट भी इन हाई वैल्यू आइटम्स की डिलीवरी करने वाला तीसरा प्लेटफॉर्म बन गया है. आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे कई शहरों में इन चीजों को ब्लिंकिट पर आर्डर करके जल्दी मंगवा सकते हैं. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

You can now get laptops, monitors, printers and more delivered in 10 minutes

Were expanding our electronics range to cover more use cases and have partnered up with leading brands in this category. Weve got

Laptops from HP

Monitors from Lenovo, Zebronics and MSI

twitter.com/23AQKZyIKZ

Albinder Dhindsa albinder January 9 2025