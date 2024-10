BSNL को मिला नया अवतार, साथ में लॉन्च हुईं नई सर्विस, Jio-Airtel की बढ़ी टेंशन

BSNL 4G: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने एक नया रूप प्राप्त कर लिया है. बीएसएनएल के नए लोगो को पेश किया गया है. इसके साथ ही कंपनी की सात नई सर्विस को भी लॉन्च किया गया है. एक जमाने में बीएसएनएल के बोल-बाला था. इसके यूजर बेस की संख्या अच्छी-खासी थी. लेकिन, समय के साथ कंपनी खुद को अपडेट नहीं कर पाई और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां उससे आगे निकल गई. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अच्छी सर्विस ऑफर की धीरे-धीरे यूजर्स उनकी ओर शिफ्ट होते गए.

क्यों लॉन्च किया गया नया लोगो?

BSNL के यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नया लोगो और नई सर्विस को लॉन्च किया गया है. बीएसएनएल के नए लोगो और सात नई सर्विस को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है. इस इवेंट में ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री चन्द्रशेखर पेम्मासानी भी मौजूद रहे.

Honble MoC Shri JM_Scindia Ji launched BSNL's new logo and seven services to offer secure, affordable, and reliable connectivity. Hon'ble MoSC Shri PemmasaniOnX Ji and Secretary DoT Shri neerajmittalias Ji were also present for this milestone event. twitter.com/tVAYwnOsTV

यह भी पढ़ें - Poco की वेबसाइट इस दिन होने वाली है बंद, अगर पोको फोन करते हैं यूज तो जान लें लास्ट डेट

कार्यक्रम में दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कस्टमर एक्सपीरियंस और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से सात नई सर्विस को भी लॉन्च किया. इनमें फिशिंग और धोखाधड़ी वाले एसएमएस से यूजर्स को बचाने के लिए स्पैम-ब्लॉकिंग शामिल हैं. साथ ही ऑटोमैटिक सिम कियोस्क जो 24/7 सिम खरीदने की सुविधा देती है, अपग्रेड और आसान यूपीआई या क्यूआर कोड पेमेंट के साथ रिप्लेसमेंट की अनुमति देते हैं. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट किया है.

Revitalising BSNL — with a new logo, new thinking and new offerings

Launched a range of first-of-its-kind services of BSNLCorporate that will prove to be a game changer in providing secured, affordable and reliable telecom networks. From introducing India's first 5G Captive… twitter.com/cGwBzKoSv6

— Jyotiraditya M. Scindia (JM_Scindia) October 22 2024