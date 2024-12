BSNL का वो Superhit Plan, जिसने छींने Jio, Airtel के यूजर्स! 3 महीने तक पाएं 3600GB डेटा, कीमत सिर्फ...

BSNL Superhit Internet Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए धांसू ऑफर लॉन्च किए हैं. लाखों लोग BSNL का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन शानदार ऑफर्स से फायदा उठा रहे हैं. साथ ही, BSNL अपने नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने हाल ही में करीब 51,000 नए 4G टावर लगाए हैं, जिससे यूजर्स को बेहतर नेटवर्क मिलेगा.

BSNL Internet Plan

BSNL ने इंटरनेट यूजर्स के लिए 999 रुपये का एक नया प्लान पेश किया है. इस प्लान के साथ, आपको तीन महीने तक इंटरनेट एक्सेस मिलेगा. इसमें कुल 3600 GB डेटा शामिल है, जिसका मतलब है कि आपको हर महीने 1200GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा. साथ ही, आप पूरे भारत में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉल का आनंद ले सकते हैं. इस प्लान में दी जाने वाली इंटरनेट स्पीड 25Mbps है, जो काफी तेज है.

एक बार जब आप अपने 1200GB डेटा का उपयोग कर लेंगे, तब भी आपका कनेक्शन नहीं कटेगा. आपको अभी भी अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, लेकिन स्पीड घटकर 4Mbps हो जाएगी. BSNL ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस नए ब्रॉडबैंड डील की घोषणा की है. आप BSNL के सेल्फ-केयर ऐप का उपयोग करके, उनकी वेबसाइट पर जाकर या उनकी हेल्पलाइन 1800-4444 पर कॉल करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं.

High-speed internet at an unbeatable deal! Enjoy 3 months of lightning-fast browsing with upto 25 Mbps speed and 1200 GB per month for just ₹999!

Don’t wait—sign up now and stay connected with BSNL.

For more info say Hi on what’s app no - 1800-4444#BSNLIndia… pic.twitter.com/yudKwsZsjB

— BSNL India (@BSNLCorporate) December 6, 2024