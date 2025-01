क्या घर की छत पर टावर लगाने पर BSNL देगा हर महीने 50 हजार रुपये? जानिए क्या है सच्चाई

BSNL Tower Installation: भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने एक चेतावनी जारी की है. एक नकली वेबसाइट बीएसएनएल का नाम इस्तेमाल कर रही है. यह वेबसाइट लोगों को झूठे वादे करके धोखा दे रही है. वे लोगों से कहते हैं कि वे उनके घर पर टावर लगाएंगे. इसका असली मकसद लोगों की निजी जानकारी चुराना है. आइए देखते हैं कौन सी यह वेबसाइट है और कैसे इससे बचें...

BSNL के नाम पर धोखा

एक नकली वेबसाइट है जिसका नाम https://bsnltowersite.in/ है। बीएसएनएल ने कहा है कि यह वेबसाइट उनकी नहीं है. यह वेबसाइट लोगों को धोखा दे रही है. ये लोग लोगों से कहते हैं कि वे उनके घर पर टावर लगाएंगे और इसके बदले पैसे देंगे. लेकिन असल में वे सिर्फ लोगों की निजी जानकारी चुराना चाहते हैं.

Fake Website Alert

This website is FAKE and NOT associated with BSNL.

Please be cautious, because https://t.co/k2LMYKsFcu does not belong to BSNL.

Stay safe online and always verify official sources. Remember, your security is our priority.#BSNLIndia… pic.twitter.com/VQwmIL6KPX

— BSNL India (@BSNLCorporate) January 4, 2025