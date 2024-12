WhatsApp पर आया ChatGPT! इस नंबर को डायल करते ही शुरू हो जाएगी बातचीत; जानिए पूरा प्रोसेस

माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बने ओपनएआई के चैटबॉट, ChatGPT अब और आसान हो गया है. लोग अब एक खास नंबर (1-800-CHATGPT) या व्हाट्सएप पर इस AI चैटबॉट से बात कर सकते हैं. कंपनी कहती है कि अमेरिका में लोग फोन नंबर से हर महीने 15 मिनट मुफ्त बात कर सकते हैं. व्हाट्सएप पर ChatGPT वहीं उपलब्ध होगा जहां कहीं भी ChatGPT है.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw

15 मिनट तक कर सकेंगे ChatGPT से बातचीत

शुरुआत में, अमेरिका में रहने वाले लोग हर महीने 15 मिनट तक ChatGPT से बात कर पाएंगे. यह ChatGPT से बात करने का एक नया तरीका आजमाया जा रहा है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने के नियम और समय बदल सकते हैं. यह नया तरीका ChatGPT का इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो AI के बारे में ज्यादा नहीं जानते या जो बातचीत करने के लिए फोन का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

To start, people in the U.S. will get 15 minutes per month of voice calling.

This is an experimental way to talk to ChatGPT, so availability and limits may change.

— OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024