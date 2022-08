Common Charger for all Electronics: भारत में हर तरह के फोन के लिए एक चार्जर अभी नहीं, सरकार ने लिया ये फैसला

Common Charger for all Electronic Devices in India: आज के समय में हम तरह-तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से घिरे हुए हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं. इन डिवाइसेज को चार्ज करने के लिए हमें अलग-अलग चार्जर्स रखने पड़ते हैं क्योंकि अलग डिवाइस अलग चार्जिंग पोर्ट के साथ आती है. रिपोर्ट्स आ रही थीं कि यूरोपियन यूनियन (European Union) की तरह भारत भी जल्द ये फैसला ले सकता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट के साथ आएं और सभी को एक ही चार्जर से चार्ज किया जा सके. इस बारे में आज यानी 17 अगस्त, 2022 को सरकार ने मीटिंग की जो खत्म हो चुकी है और उसमें फिलहाल इस फैसले को आगे बढ़ा दिया गया है. आइए जानते हैं कि कॉमन चार्जर से जुड़ी मीटिंग में क्या बातें हुईं..

Common Charger को लेकर सरकार ने की बैठक

17 अगस्त, 2022 को एक मीटिंग आयोजित की गई जिसको Consumer Affairs के सचिव, रोहित कुमार सिंह (Rohit Kumar Singh) ने चेयर किया. इस मीटिंग में स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की निर्माता कंपनियों के अधिकरी, सेक्टर के संगठनों के ऑफिसर्स, इंडस्ट्री बॉडी CII और FICCI और IIT Delhi और IIT BHU के प्रतिनिधि शामिल थे.

मीटिंग में सरकार ने लिया ये फैसला

इस मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल भारत में यूरोपियन यूनियन (European Union) की तरह हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक कॉमन चार्जर कया नियम नहीं जारी किया जाएगा. बैठक में यह डिसाइड हुआ है कि इंडस्ट्री को और समय दिया जाना चाहिए. इस फैसले पर आने के लिए सुरक्षा समेत कई पहलुओं पर नजर डालनी होगी और इसपर फिलहाल और चर्चा की जरूरत है.

हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कॉमन चार्जर पर एक और बैठक

इस मीटिंग के दौरान यह भी तय हुआ है कि भारत में स्मार्टफोन्स से लेकर लैपटॉप तक, सभी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के लिए कॉमन चार्जर और चार्जिंग पोर्ट के नियम को लागू करने के लिए एक और सब कमेटी बनाई जाएगी. ये कमेटी इस प्रस्ताव पर डिटेल में बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लेगी. आने वाले समय में ये कमेटी एक और बैठक करेगी.

