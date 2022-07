अपने Smartphone पर गलती से भी न डाउनलोड कर लें ये App, झेलना पड़ जाएगा भारी नुकसान; WhatsApp ने दी Warning

WhatsApp CEO Warns Users against this Android App: हम सभी स्मार्टफोन यूजर्स होंगे और ऐसे कम ही लोग होंगे जो फोन का इस्तेमाल नहीं करते होंगे. अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आज हम आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको अपने फोन पर कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए (Smartphone App you should not download). आपको बता दें कि ये ऐप कई लोग डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन इससे यूजर्स का डेटा चोरी हो सकता है. इस ऐप के बारे में वॉट्सएप के सीईओ, विल कैथकार्ट (Will Cathcart) ने खुद यूजर्स को चेतावनी दी है..

अपने फोन पर गलती से भी न डाउनलोड करें ये App

अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहां किस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि HeyMods डिवेलपर्स के ऐप, Hey WhatsApp का जिक्र किया जा रहा है. इस ऐप पर कई ऐसे नए फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल वॉट्सएप पर किया जा सकता है. यूजर्स इन फीचर्स के लालच में ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और जरूरी डेटा गंवा रहे हैं. ये चैटिंग ऐप फेक है और इसे आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए.

झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

Hey WhatsApp एक चैटिंग ऐप है जो वॉट्सएप का एक फेक और खतरनाक वर्जन है. इस ऐप को लोग इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि वॉट्सएप के ज्यादातर फीचर्स के साथ-साथ इसमें कई ऐसे फीचर्स भी दिए जा रहे हैं जो असल ऐप में फिलहाल नहीं है. आपको बता दें कि चंद फीचर्स के लालच में आकर डाउनलोड किया जा रहा ये ऐप एंड-टू-एंड इन्क्रिप्शन (End-to-End Encryption) के साथ नहीं आता है. यही वजह है कि इसके जरिए हैकर्स आपके चैट्स और दूसरा जरूरी डेटा चुटकियों में चुरा सकते हैं और आपके डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं.

इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर तो उपलब्ध नहीं किया गया है लेकिन इसे अनवेरफाइड सोर्सेज से डाउनलोड किया जा रहा है.

WhatsApp ने दी चेतावनी

आपको बता दें कि इस ऐप को इतने लोग डाउनलोड कर रहे हैं और हैकर्स के जाल में फंस रहे हैं कि खुद वॉट्सएप के सीईओ, विल काठकार्ट (Will Cathcart) ने भी यूजर्स को इस ऐप के खिलाफ सतर्क किया है. वॉट्सएप के सीईओ ने ट्विटर पर यह कहा है कि इस तरह के ऐप्स को वॉट्सएप ब्लॉक करने की कोशिश करता रहेगा लेकिन यूजर्स को भी सतर्क रहना होगा क्योंकि इस तरह के ऐप्स को डाउनलोड करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है.

