Shocking: ये 3x4cm का कपड़ा बनाएगा बिजली; चार्ज करेगा डिवाइसेज, जला सकेगा 100 LED Bulb!

Electricity Generating Fabric to charge Small devices and light up to 100 LEDs: तकनीक का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि ज्यादातर चीजें जो हमने सपने में देखी होती हैं, तकनीक की बदौलत पूरी हो जाती हैं. हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है, जिससे एक छोटे-से 3x4cm के कपड़े से बिजली बनाई जा सकेगी. इस कपड़े से बनने वाली बिजली से छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को चार्ज किया जा सकेगा और 100 एलईडी बल्ब तक जलाए जा सकेंगे. आइए इस अनोखे कपड़े के बारे में जानते हैं..

वैज्ञानिकों ने तैयार की अनोखी तकनीक

Nanyang Technological University (NTU), Singapore के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक बनाई है जिससे एक 3x4cm के कपड़े से बिजली बनाई जा सकेगी. उनका यह कहना है कि इस कपड़े की मदद से छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की चार्जिंग हो सकेगी और इससे 100 एलईडी बल्ब जलाए जा सकेंगे. ये कपड़ा स्ट्रेचेबल और वॉटरप्रूफ होगा और ये इंसानों के शरीर से भी बिजली बना सकेगा. इस कॉन्सेप्ट का जिक्र Advanced Materials में एक आर्टिकल में किया गया है.

ये 3x4cm का कपड़ा बनाएगा बिजली

आर्टिकल के हिसाब से इस 3x4cm के कपड़े पर टाइप करने से बिजली बनाई जा सकती है. ये प्रोसेस दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है. इस कपड़े को दबाने या निचोड़ने से Piezoelectricity बन सकती है और Triboelectric Effect से भी बिजली बनाई जा सकती है जब ये कपड़ा दूसरे कपड़ों या हमारी त्वचा के कॉन्टैक्ट में आए.

रिसर्चर्स का यह कहना है कि इस कपड़े को धोने, तहाने या फिर मोड़ने से इसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. साथ ही, इस फैब्रिक के आउटपुट में पांच महीनों तक कोई कमी नहीं आई.

इससे जला सकेंगे 100 एलईडी बल्ब!

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिकों के हिसाब से इस फैब्रिक से कई छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को चार्ज किया जा सकेगा, जैसे डिजिटल वॉच, फिटनेस बैंड और एलसीडी स्क्रीन. इसे एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेज के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि इस कपड़े से बनने वाली बिजली से 100 एलईडी बल्ब तक जलाए जा सकते हैं.