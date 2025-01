मार्केट हिलाने की तैयारी में Elon Musk, WhatsApp के बाद X से भी कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट

X Online Payment: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) जल्द ही अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है. इसका अनुमान काफी समय से लगाया जा रहा था. अब एक्स की CEO लिंडा याकारिनो ने इसकी पुष्टि कर दी है. इसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि ये सर्विस इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगी और Visa इसकी पहली आधिकारिक पार्टनर होगी. ये सर्विस कुछ वैसी ही हो सकती है जैसे अभी WhatsApp में पेमेंट का ऑप्शन है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

X की CEO ने किया पोस्ट

X की CEO लिंडा याकारिनो ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया. लिंडा के मुताबिक X Money वीजा डायरेक्ट के जरिए आपके X Wallet में सुरक्षित और तुरंत पैसे भेजने की सुविधा देगा. इससे यूजर्स एक-दूसरे को पैसे भेज सकेंगे और अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे. ये Venmo जैसी सर्विस के जैसा होगा. यूजर्स के लिए सुविधा काफी फायदेमंद हो सकती है.

Another milestone for the Everything App Visa is our first partner for the XMoney Account, which will debut later this year

Allows for secure instant funding to your X Wallet via Visa Direct

Connects to your debit card allowing P2P payments

Option to instantly

Linda Yaccarino lindayaX January 28 2025