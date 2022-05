कोई नहीं कर पाएगा Facebook से आपकी 'जासूसी'! इस दिन बंद होने जा रहा है ये फीचर; जानिए क्यों

Facebook Will Turn Off Some Location-Tracking Features: 'कम उपयोग' के कारण, फेसबुक (Facebook) कथित तौर पर कई सेवाओं को बंद कर रहा है, जो आपके रियल टाइम लोकेशन को ट्रैक करती हैं. जिसमें आस-पास के फ्रेंड, लोकेशन हिस्ट्री और बैकग्राउंड लोकेशन शामिल हैं. द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, उन लोगों को भेजी गई एक अधिसूचना में, जिन्होंने पहले इस सुविधा का उपयोग किया है. टेक दिग्गज ने कहा कि वह 31 मई को इन सुविधाओं से जुड़े डेटा को एकत्र करना बंद कर देगी और 1 अगस्त को किसी भी स्टोर्ड डेटा को साफ कर देगी.

कंपनी ने बयान में कहा ऐसा

मेटा के प्रवक्ता एमिल वाजक्वेज ने एक ईमेल के जरिए दिए गए बयान में कहा, "हालांकि हम कम उपयोग के कारण फेसबुक पर कुछ लोकेशन-आधारित फीचर्स को हटा रहे हैं, फिर भी लोग लोकेशन सर्विसेस का उपयोग यह प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं कि उनके स्थान की जानकारी कैसे एकत्र और उपयोग की जाती है."

रिपोर्ट के मुताबिक, इसका मतलब यह नहीं है कि टेक दिग्गज पूरी तरह से लोकेशन डेटा इकट्ठा करना बंद कर देगी. जैसा कि यूजर्स के लिए अपने नोट में कहा गया है, फेसबुक ने कहा कि वह अपनी डेटा नीति के अनुरूप प्रासंगिक विज्ञापनों और स्थान चेक-इन की सेवा के लिए 'अन्य अनुभवों के लिए स्थान की जानकारी एकत्र करना जारी रखेगा.'

1 अगस्त को उड़ जाएगा आरकाइव्ड डेटा

यूजर्स सेटिंग और प्राइवेसी मेनू के अंदर सेव किए गए किसी भी स्थान डेटा को देख, डाउनलोड या हटा सकते हैं. अन्यथा, फेसबुक 1 अगस्त को अपनी बंद सेवाओं से संबंधित किसी भी आरकाइव्ड डेटा को ऑटोमैटिक रूप से हटा देगा.