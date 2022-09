Fake Smartphones के झांसे में अब नहीं फंसेंगे आप! सरकार ने जारी किया ये नया नियम

How to be safe from Fake Smartphones: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता होगा. हम सभी लोग कुछ सालों में अपने पुराने फोन को बदलकर एक ब्रांड न्यू फोन खरीद लेते हैं. ऐसे में, कई बार लोग नकली स्मार्टफोन्स (Fake Smartphones) का शिकार हो जाते हैं, जो देखने में तो बिल्कुल ब्रांडेड लगते हैं लेकिन होते नकली हैं. इस झांसे से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने एक नए नियम का ऐलान किया है. इस नियम से चोरी किए गए फोन्स को भी ब्लॉक किया जा सकेगा. आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं..

Fake Smartphones के झांसे में अब नहीं फसेंगे आप!

चोरी हुए समार्टफोन्स को ब्लॉक करने और नकल मोबाइल फोन्स से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है. बता दें कि ऐसे कई रिपोर्ट्स सामने आए हैं कि भारत में लाखों ऐसे समार्टफोन्स हैं जो फेक IMEI नंबर्स या फिर डूप्लिकेट IMEI नंबर्स के साथ आते हैं. ऐसे में, लोगों को इनसे बचाना, ताकी उनके पैसे बर्बाद न हों, बहुत जरूरी हो जाता है.

सरकार ने जारी किया ये नया नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि 1 जनवरी, 2023 से सभी समार्टफोन निर्माता कंपनियों को भारत में बने अपने हर स्मार्टफोन के IMEI नंबर को Indian Counterfeited Device Restriction Portal (https://icdr.ceir.gov.in) के साथ रजिस्टर करना होगा. ये काम फोन को बेचने से पहले ही करना होगा.

कैसे काम करेगा ये नया रूल

आपको बता दें कि इस नियम की वजह से सभी स्मार्टफोन्स को डिजिटली ट्रैक किया जा सकेगा क्योंकि इनका IMEI नंबर सरकार के पास रजिस्टर्ड होगा. चोरी हुए फोन्स को ब्लॉक किया जा सकेगा और समार्टफोन असली है या नकली, इस बात की जानकारी भी IMEI नंबर के जरिए पता चल जाएगी. इस नियम से समार्टफोन की ब्लैक मार्केटिंग भी कम की जा सकेगी.

