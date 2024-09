Flipkart ने 3 लोगों को 11 रुपये में बेचा iPhone 13, बवाल मचने के बाद कंपनी ने किया खुलासा

फ्लिपकार्ट को अपने प्रमोशनल डील के कारण यूजर्स का गुस्सा झेलना पड़ रहा है, जिसमें iPhone 13 को सिर्फ 11 रुपये में बेचा जा रहा था. आगामी बिग बिलियन डेज़ सेल के हिस्से के रूप में, फ्लिपकार्ट ने अपने 'फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट' ऑफर के तहत रात 11 बजे iPhone 13 को 11 रुपये में पेश किया था. जो खरीदार 'अनबीटेबल प्राइज' पर iPhone हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे, वे निराश और हताश हो गए, कुछ ने शिकायत की कि प्रोडक्ट 'बेचा गया' और 'कुछ ही मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक'.

दूसरे ने कहा कि वे स्मार्टफोन को 11 रुपये में खरीदने में सफल रहे, लेकिन बाद में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा ऑर्डर रद्द कर दिया गया. जबकि अन्य ने दावा किया कि ऑर्डर करते समय तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ा. फ्लिपकार्ट यूजर्स ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर अपनी निराशा शेयर करने के लिए ले लिया, कुछ ने इसे 'मार्केटिंग गिमिक', 'सबसे बड़ा घोटाला', 'धोखा' और 'यूजर्स के लिए अन्याय' कहा.

कई लोगों ने FlipkartScam हैशटैग चलाकर कई पोस्ट किए. आइए देखते हैं कुछ पोस्ट...

Is fraud really happening in Flipkart. An investigation should be done to find out who all have been cheated. There should be no injustice with the common people.#flipkartscam pic.twitter.com/KNCu64ZP36 — Dileep Balasiya (@DileepBalasiya) September 18, 2024

If you were trying to get an iPhone 13 for ₹11 at 11 PM then probably you were probably fooled. This is one of the marketing gimmick used by online shopping platforms to create buzz. "Sold Out" message will pop up for everyone. #flipkartscam #BigBillionDays #Flipkart pic.twitter.com/zAt4SAX1sg — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) September 22, 2024

अब आया फ्लिपकार्ट का जवाब

फ्लिपकार्ट सपोर्ट ने एक X उपयोगकर्ता के जवाब में कहा, "हम आपकी चिंता समझते हैं. सबसे पहले तीन ग्राहकों ने ही इस ऑफर का फायदा उठाया. लेकिन निराश न हों. आप अभी भी हमारे चल रहे द बिग बिलियन डेज़ के दौरान हर दिन रात 9 बजे और 11 बजे शानदार सौदे पा सकते हैं. आपका धन्यवाद.'