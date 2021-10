शख्स ने ऑर्डर किया 'साबुन', Flipkart ने पहुंचा दिया Realme Pad, ट्विटर पर मच गया बवाल

नई दिल्ली. फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर बिग बिलियन डेज सेल (Big Billion Days Sale) खत्म हो चुकी है. स्मार्टफोन और कई प्रोडक्ट्स काफी सस्ते में बिके. आईफोन, सैमसंग और शाओमी के स्मार्टफोन्स की धूम रही. सेल के दौरान एक मामला सामने आया था, जहां शख्स ने आईफोन 12 (iPhone 12) ऑर्डर किया था, लेकिन उसको साबुन डिलीवर की गई. उसका वीडियो काफी वायरल हुआ. अब ट्विटर पर एक यूजर ने फ्लिपकार्ट (Flipkart) का अलग अंदाज में मजाक उड़ाया है. आइए जानते हैं क्या है मामला...

ट्विटर यूजर @AnilGanti ने रियलमी पैड की फोटो खींचते हुए कैप्शन में लिखा, 'फ्लिपकार्ट से साबुक ऑर्डर किए थे और मुझे यह मिला. क्या यह स्कैम है.' उन्होंने अपने नए रियलमी पैड की फोटो शेयर की थी.

इस पर फ्लिपकार्ट का जवाब आया. उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, 'सॉरी, हम आपकी चिंता को समझते हैं. हम यहां आपकी मदद करने के लिए हैं. कृपया ऑर्डर आईडी हमारे साथ साझा करें ताकि हम इस पर गौर कर सकें और आगे आपकी सहायता कर सकें. आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है.'

Sorry to hear that. We are here to help you. Please share your order ID with us so that we can look into it and assist you further. Awaiting your response. (1/2)

