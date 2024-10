Rata Tata ने आखिरी बार मिलकर Google CEO से की थी ये बात! निधन के बाद सुंदर पिचाई ने बताया

Google के मालिक सुंदर पिचाई ने ट्विटर पर रतन टाटा को याद किया, जो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और टाटा कंपनी के पूर्व प्रमुख थे. रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया. टाटा कंपनी के नए प्रमुख एन चंद्रशेखरन ने बताया कि रतन टाटा एक बहुत ही अच्छे नेता थे और उन्होंने सिर्फ टाटा कंपनी ही नहीं, बल्कि पूरे देश को भी बहुत आगे बढ़ाया. सुंदर पिचाई ने पोस्ट कर बताया कि आखिरी मुलाकात में रतन टाटा से उनकी क्या बातचीत हुई थी...

पिचाई ने ट्वीट किया, 'Google में रतन टाटा से आखिरी बार मिला था. हमने Waymo के बारे में बात की और उनके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा.' उन्होंने रतन टाटा के काम और उनके अच्छे कामों की तारीफ की. उन्होंने यह भी कहा कि रतन टाटा ने भारत में कई लोगों को बिजनेस चलाना सिखाया. पिचाई ने कहा कि रतन टाटा भारत को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि रतन टाटा के परिवार वालों को बहुत दुख होगा.

My last meeting with Ratan Tata at Google, we talked about the progress of Waymo and his vision was inspiring to hear. He leaves an extraordinary business and philanthropic legacy and was instrumental in mentoring and developing the modern business leadership in India. He deeply…

20 साल से ज्यादा तक संभाली कंपनी

रतन टाटा ने टाटा कंपनी को 20 साल से ज्यादा समय तक चलाया. सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वे बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और उन्होंने लोगों की मदद भी बहुत की. रतन टाटा के जाने से भारत के बिजनेस जगत में एक बहुत बड़ा खालीपन हो गया है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस खालीपन को भरना बहुत मुश्किल होगा. पिचाई के अलावा भी दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन और नेताओं ने रतन टाटा को याद किया है.

It is a very sad day for India and India Inc. Ratan Tata's passing away is a big loss, not just to the Tata Group, but to every Indian.

At a personal level, the passing of Ratan Tata has filled me with immense grief as I lost a dear friend. Each of my numerous interactions with…

