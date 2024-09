एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर भी मिल सकता है Google का ये खास AI फीचर, बदल देगा सर्च करने का तरीका, जानें कैसे

Google AI Feature: गूगल अपने Circle to Search फीचर को अन्य एंड्रॉयड फोन्स पर भी लाने की योजना बना रहा है. जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया यह फीचर पहली बार Samsung Galaxy S24 सीरीज में पेश किया गया था. पहले घोषणा की गई थी कि सर्कल टू सर्च फीचर केवल Google और Samsung स्मार्टफोन पर मिलेगा, लेकिन अब एक टिपस्टर के मुताबिक यह फीचर अन्य एंड्रॉयड फोन्स पर भी आ रहा है. टिपस्टर ने कहा कि ऐसा अगले महीने जल्द ही हो सकता है.

Google का Circle to Search फीचर एक विज़ुअल-सर्च टूल है जो यूजर्स को केवल सर्कल करके किसी भी चीज की सर्च करने की सुविधा देता है. यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलता है. अभी, यह फीचर केवल सैमसंग और पिक्सल फोन पर उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही यह अन्य एंड्रॉयड फोन्स पर मिलेगा.

X पर किया पोस्ट

सोशल मीडया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लीकर @MishaalRahman ने पोस्ट किया कि गूगल अगले महीने ज्यादा एंड्रॉयड फोन्स पर इस फीचर का एक्सपैंड करने की योजना बना रहा है, जिससे पिक्सल और सैमसंग फोन के लिए इस फीचर की विशेषता समाप्त हो जाएगी.

Google is reportedly planning to expand Circle to Search to more Android phones next month, ending the feature's exclusivity for Pixel and Samsung phones.

— Mishaal Rahman (MishaalRahman) September 13, 2024