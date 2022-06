Google Maps का नया फीचर तो कमाल का है, ऐसा सिर्फ सपने में सोचते थे

Google Maps New Feature Get Estimate Toll Prices beforehand: अपने लगभग हर काम के लिए हम किसी न किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ऐप्स हमारे काम को काफी आसान बना देते हैं. इन ऐप्स में एक नाम गूगल मैप्स (Google Maps) का भी है. ये एक ऐसा ऐप है, जो ज्यादातर लोगों के स्मार्टफोन में होता है और काफी लोकप्रिय है. हाल ही में, गूगल मैप्स में एक ऐसा फीचर जारी किया गया है, जिसके बारे में जानकर इसके यूजर्स काफी खुश हो जाएंगे. ये फीचर आपके सफर को आसान तो बनाएगा ही, साथ ही, आपके पैसे भी बचा सकेगा. आइए इस नए फीचर के बारे में जानते हैं..

Google Maps ने जारी किया शानदार फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले ही गूगल ने अपने मैप्स ऐप, गूगल मैप्स (Google Maps) पर एक नया फीचर जारी किया है जो काफी कमाल का है. इस फीचर को वैसे तो अप्रैल में जारी किया जा चुका है लेकिन भारत में ये फीचर अब इस्तेमाल किया जा सकता है. इस फीचर को भारत समेत इंडोनेशिया, जापान और यूएस में भी उपलब्ध कर दिया गया है; एंड्रॉयड और iOS, दोनों तरह के यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या है Google Maps का नया फीचर

अगर आप सोच रहे हैं कि इस फीचर में ऐसा क्या दिया जा रहा है तो हम आपको बता दें कि इससे गूगल मैप्स के ऐप पर आपको पता चल जाएगा कि पूरे सफर में आपको कितना टोल (Toll) देना होगा. इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कहीं शहर के बाहर जा रहे हैं और गूगल मैप्स पर रूट लगाते हैं, तो आपको यहभी बताया जाएगा कि किस रूट में आपको कितना टोल देना होगा. टोल की कीमत से भी आप रास्ते का चुनाव कर सकते हैं. कम टोल वाले रास्ते या टोल-फ्री रास्ते को चुनकर आप पैसे की भी बचत कर सकते हैं.

कैसे यूज कर सकते हैं ये फीचर?

इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर गूगल मैप्स (Google Maps) का ऐप खोलना होगा, फिर रूट ऑप्शन देखने के लिए ऊपर दिए गए 'तीन डॉट्स' पर क्लिक करना होगा या फिर स्क्रीन पर 'स्वाइप-अप' करना होगा. यहां आपको 'चेंज टोल सेटिंग्स' का ऑप्शन दिखेगा जिससे आप चुन सकेंगे कि आप कौनसे टोल रोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं.