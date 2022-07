Android यूजर्स के लिए काल बनकर आए ये 50 Apps! आपके फोन में हैं तो देखें पूरी List और तुरंत करें Delete

दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को Google Play Store ऐप्स में आने से रोकने के Google के प्रयासों के बाद भी, कई अभी भी पकड़े जाने से बच रहे हैं. Google Play Store पर इन खतरनाक ऐप्स को मासूम फोन यूजर्स ने 300,000 बार डाउनलोड किया है. हाल ही में, Zscaler's ThreatLabz के साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने Google Play Store ऐप्स वाले मैलवेयर के माध्यम से फोन यूजर्स को टारगेट करने वाले तीन मैलवेयर परिवारों की खोज की है. इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को इंस्टॉल करने से साइबर अपराधी यूजर्स का डेटा चुरा सकते हैं, यूजर्स के अपने सोशल मीडिया हैंडल को अपने कब्जे में ले सकते हैं, SMS तक पहुंच सकते हैं और उन्हें बिना बताए प्रीमियम सेवाओं की सदस्यता ले सकते हैं. Google Play Store पर ऐसे 50 प्रतिबंधित खतरनाक ऐप्स हैं, जो काफी खतरनाक है. नीचे लिस्ट देखें और अपने फोन से तुरंत करें डिलीट...

बता दें, शोधकर्ताओं ने Google को जानकारी भेजी है और उन्हेंने तुरंत इन ऐप्स को बैन कर दिया है. लेकिन बैन से पहले इन ऐप्स को 3 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. जिन लोगों ने भी इसे डाउनलोड किया है, उनको तुरंत डिलीट करने की जरूरत है. यहां बताया गया है कि ये मैलवेयर कैसे काम करते हैं:

Joker Malware

जोकर मैलवेयर एक "फ्लीसवेयर" है जो लोकप्रिय ऐप्स को इंफेक्ट करता है और ऐप डाउनलोड होने पर यूजर के फोन में प्रवेश करता है. यह मैलवेयर केवल यूजर्स की अनुमति के बिना भुगतान सेवाओं की ऑनलाइन सदस्यता लेता है. यह स्वचालित रूप से ऑनलाइन विज्ञापनों पर भी क्लिक कर सकता है. इस मैलवेयर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि यह गुप्त रूप से पेमेंट अप्रूव करने के लिए आपके SMS से ओटीपी भी पढ़ सकता है और जब तक यूजर अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच नहीं करते हैं, तब तक यह पता भी नहीं चल पाता है.

Facestealer

दुर्भावनापूर्ण ट्रोजन फेसस्टीलर फेसबुक क्रेडेंशियल्स को चुराने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करता है और एक रूसी सर्वर से कनेक्शन बनाता है और स्पाइवेयर को पीड़ितों के फेसबुक खातों और उनके पास मौजूद सभी डेटा, जैसे क्रेडिट कार्ड विवरण, बातचीत, खोज आदि तक पूर्ण पहुंच प्रदान करता है.

Google Play store पर खतरनाक ऐप्स की पूरी सूची देखें:

Simple Note Scanner - com.wuwan.pdfscan

Universal PDF Scanner - com.unpdf.scan.read.docscanuniver

Private Messenger - com.recollect.linkus

Premium SMS - com.premium.put.trustsms

Smart Messages - com.toukyoursms.timemessages

Text Emoji SMS - messenger.itext.emoji.mesenger

Blood Pressure Checker - com.bloodpressurechecker.tangjiang

Funny Keyboard - com.soundly.galaxykeyboard

Memory Silent Camera - com.silentmenory.timcamera

Custom Themed Keyboard - com.custom.keyboardthemes.galaxiy

Light Messages - com.lilysmspro.lighting

Themes Photo Keyboard - com.themes.bgphotokeyboard

Send SMS - exazth.message.send.text.sms

Themes Chat Messenger - com.relish.messengers

Instant Messenger - com.sbdlsms.crazymessager.mmsrec

Cool Keyboard - com.colate.gthemekeyboard

Fonts Emoji Keyboard - com.zemoji.fontskeyboard

Mini PDF Scanner - com.mnscan.minipdf

Smart SMS Messages - com.sms.mms.message.ffei.free

Creative Emoji Keyboard - com.whiteemojis.creativekeyboard.ledsloard

Fancy SMS - con.sms.fancy

Fonts Emoji Keyboard - com.symbol.fonts.emoji

keyboardsPersonal Message - com.crown.personalmessage

Funny Emoji Message - com.funie.messagremo

Magic Photo Editor - com.amagiczy.photo.editor

Professional Messages - com.adore.attached.message

All Photo Translator - myphotocom.allfasttranslate.transationtranslator

Chat SMS - com.maskteslary.messages

Smile Emoji - com.balapp.smilewall.emoji

Wow Translator - com.imgtop.camtranslator

All Language Translate - com.exclusivez.alltranslate

Cool Messages - com.learningz.app.cool.messages

Blood Pressure Diary - bloodhold.nypressure.mainheart.ratemy.mo.depulse.app.tracker.diary

Chat Text SMS - com.echatsms.messageos

Hi Text SMS - ismos.mmsyes.message.texthitext.bobpsms

Emoji Theme Keyboard - com.gobacktheme.lovelyemojikeyboard

iMessager - start.me.messagerText SMS - com.ptx.textsms

Camera Translator - com.haixgoback.outsidetext.languagecameratranslaCome Messages - com.itextsms.messagecoming

Painting Photo Editor - com.painting.pointeditor.photo

Rich Theme Message - com.getmanytimes.richsmsthememessenge

Quick Talk Message - mesages.qtsms.messenger

Advanced SMS - com.fromamsms.atadvancedmmsopp

Professional Messenger - com.akl.smspro.messenger

Classic Game Messenger - com.classcolor.formessenger.sic

Style Message - com.istyle.messagesty

Private Game Messages - com.message.game.india

Timestamp Camera - allready.taken.photobeauty.camera.timestamp

Social Message - com.colorsocial.message

