2 अप्रैल से बंद हो जाएगी Google की यह सर्विस, करोड़ों यूजर्स ऐसे डिलीट करें अकाउंट

नई दिल्ली : क्या आपका ई-मेल अकाउंट जी-मेल में है. यदि हां तो यह मुमकिन है कि आपका गूगल+ (Google+) अकाउंट भी होगा. ऐसे में अपको बता दें कि गूगल अपनी सोशल नेटवर्किंग सर्विस गूगल+ (Google+) को अगले महीने 2 अप्रैल से बंद करने जा रहा है. कंपनी की तरफ से 2 अप्रैल से Google+ का डाटा डिलीट करना शुरू कर देगी. इस बारे में गूगल की तरफ से मैसेज के माध्यम से यूजर्स को जानकारी दी जा रही है. कंपनी का कहना है कि 31 मार्च से पहले अपना डाटा आर्काइव में सुरक्षित रख लें.

इस बारे में गूगल की तरफ से दो हफ्ते पहले ही जानकारी दी जा चुकी है. गूगल की आर्काइव टीम भी गूगल प्लस पर मौजूद सभी पब्लिक पोस्ट को अपने पास सुरक्षित रखेगी. लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका डाटा आपके पास रहे और आर्काइव में सुरक्षित न रहे. इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी पोस्ट और अकाउंट को समय रहते डिलीट कर लें.

ऐसे करें डिलीट करें अपना गूगल प्लस अकाउंट

- सबसे पहले अपने जी-मेल अकाउंट को लॉगइन करें.

- जी-मेल खुलने पर आप देखेंगे दांयी तरफ सबसे ऊपर आपकी फोटो के पास नौ डॉट्स बने हुए हैं. इनमें क्लिक करने पर आपको नीचे की तरफ Google+ लिखा दिखाई देगा.

- यहां क्लिक करने पर आपका गूगल प्लस अकाउंट ओपन हो जाएगा. यहां आपको सबसे ऊपर लिखा दिखाई देगा 'Your Google+ account is going away April 2, 2019. Downloading your Google+ content may take time, so get started before March 31, 2019'.

- इस लाइन में going away और get started को हाइलाइट किया गया है. आप get started पर क्लिक करें. क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा.

- इस वेबपेज पर आपको कई ऑप्शन नजर आएंगे. यदि Google+ में आपका फोटो, वीडियो और अन्य जरूरी डाटा है तो आप इसे सेव करने के लिए download all your Google+ Data पर क्लिक करें. आगे बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करें.

- यदि आपके अकाउंट में कोई जरूरी डाटा नहीं है तो Delete your Google+ profile पर क्लिक करें.