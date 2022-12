Goodbye 2022: Sex On The Beach से लेकर Pornstar Martini तक, 2022 में गूगल पर भारतीयों ने ये किया सर्च

Google Search 2022: गूगल (Google) ने 'ईयर इन सर्च 2022' (Google Year in Search 2022) रिपोर्ट को जारी कर दिया है. इस लिस्ट में साल भर में चर्चित चीजें शामिल हैं. गूगल ने इस रिपोर्ट में बताया है भारतीयों ने गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया. बता दें, गूगल हर साल के अंत में एक रिपोर्ट जारी करता है, जहां वो बताता है कि साल में कौन सबसे ज्यादा गूगल पर ट्रेंड में रहा और लोगों ने क्या-क्या सर्च किया. 2021 में जहां कोरोनावायरस ट्रेंड में रहा तो वहीं इस साल मनोरंजन, गेम और अन्य टॉपिक ट्रेंड में रहे. साल 2022 में Indian Premier League टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक रहा. वहीं लोगों ने Brahmastra: Part One – Shiva को भी खूब सर्च किया. लोगों ने गूगल पर सर्च किया कि Pornstar Martini और Sex On The Beach कॉकटेल कैसे बनती है. गूगल की मदद से लोगों ने समझी कि अग्नीपथ स्कीम क्या होती है. वहीं लोगों ने नुपुर शर्मा को सबसे ज्यादा सर्च किया...

गूगल पर भारतीयों ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया?

1, Indian Premier League

2. CoWIN

3. FIFA World Cup

4. Asia Cup

5. ICC T20 World Cup

भारतीयों ने गूगल से सीखी ये चीजें

1. How to download vaccination certificate

2. How to download PTRC challan

3. How to drink Pornstar martini

4. ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं (How to make an e-SHRAM card)

5. How to stop motions during pregnancy

गूगल की मदद से ये 5 चीजें बनाना सीखीं

1. पनीर पसंदा (Paneer Pasanda)

2. Modak

3. Sex on the beach

4. Chicken soup

5. मलाई कोफ्ते (Malai Kofta)

