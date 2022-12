SIM linked with Aadhar card: आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड हो रहे हैं ऑपरेट? इस आसान ट्रिक से 1 मिनट में कर लें पता

How to check how many numbers are linked to my Aadhar: हम अक्सर विभिन्न कामों के लिए आधार कार्ड और दूसरे कागजातों की फोटोकॉपी विभिन्न जगहों पर जमा करवाते हैं. कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद किसी ने हमारे उन कागजातों का मिसयूज कर नई मोबाइल सिम एक्टिवेट करवा ली है और उसके जरिए गलत काम किए जा रहे हैं. अगर आपको भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो घबराएं नहीं. आज हम आपको वो टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं?

एक आधार कार्ड पर 9 सिम कार्ड

सबसे पहले तो ये जान लें कि एक आधार कार्ड पर 9 सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं यानी कि 9 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाए जा सकते हैं. ऐसे में जब भी आप किसी को अपने आधार कार्ड या अन्य कागजात की कॉपी दें तो इस आशंका को कतई नजरअंदाज न करें कि उन कागजों का मिसयूज भी हो सकता है. इसलिए दुरुपयोग की आशंका को कम करने के लिए उन कागजों पर बीच में स्पष्ट रूप से लिख दें कि केवल अमुक काम के इस्तेमाल हेतु. ऐसा करने से उन कागजों के जरिए नया सिम कार्ड (Check SIM linked with Aadhar card) या दूसरी चीजें खरीदना आसानी से संभव नहीं होगा.

ऐसे डि-एक्टिवेट करवा सकते हैं नंबर

इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड पर गलत तरीके से कई और मोबाइल नंबर एक्टिवेट हैं तो आप नीचे दिए गए तरीकों को को अपनाकर उन्हें ट्रैक (Check SIM linked with Aadhar card) कर सकते हैं. साथ ही उन नामों की शिकायत कर ब्लॉक करवा सकते हैं. ऐसा न करने पर आपके किसी कानूनी मुश्किल में पड़ने का अंदेशा भी हमेशा बना रहेगा. आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके नाम से चल रहे अनजान नंबर्स को आप कैसे बंद करवा सकते हैं.

आपके आधार कार्ड पर चल रहे हैं कितने फोन

आपके आधार कार्ड पर गलत तरीके से एक्टिवेट करवाए गए मोबाइल नंबर्स को ट्रैक करने के लिए आपको https://tafcop.dgtelecom.gov.in/ क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको इस वेबसाइट में दिए कॉलम में अपना मौजूदा मोबाइल नंबर डालना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर एक OTP आएगा, जिसे आप एंटर कर दें. फिर आपके सामने 'Action' लिखा हुआ विकल्प आएगा कि क्या आप अपने आधार कार्ड पर चल रहे मोबाइल नंबरों की जानकारी हासिल करना चाहते हैं.

इस तरह से करवा सकते हैं डि-एक्टिवेट

इस बटन को क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जाएंगे. इसमें मोबाइल नंबरों के आगे लिखा हुआ आएगा कि Required, Not required और This is not my number होगा. अगर आपको लगता है कि कोई मोबाइल नंबर आपका नहीं है और किसी ने गलत तरीके से आपके नाम पर सिम हासिल कर ली है तो आप उसके आगे This is not my number वाले बटन को क्लिक कर दें. ऐसा करते ही आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक सरकार तक पहुंच जाएगी और उसके बाद उन नंबरों को डि-एक्टिवेट करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

