Smartphone Tips: कहीं आपके स्मार्टफोन में Virus तो नहीं है? चुटकियों में लगाएं पता, जानिए बेहद आसान तरीका

How to Check if my Smartphone has Virus: आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता होगा. स्मार्टफोन के कई फायदे हैं लेकिन फायदों के साथ-साथ इसके नुकसान भी हैं. एक बड़ा नुकसान स्मार्टफोन में वायरस (Smartphone Virus) और हैकिंग (Hacking) है. आपके स्मार्टफोन के जरिए हैकर्स आपका जरूरी डेटा तो चुरा ही सकते हैं, साथ ही, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचकर उसे भी खाली कर सकते हैं. लोगों के स्मार्टफोन्स में वायरस होता है और इस बात की उन्हें खबर भी नहीं होती है. आज हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे जिसको अपनाकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके फोन में वायरस है या नहीं..

कहीं आपके स्मार्टफोन में Virus तो नहीं है?

Spyware ऐप्स आजकल काफी कॉमन हैं और यूजर्स के स्मार्टफोन में घुस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है. ये स्पाइवारे फोन के ऐप्स के जरिए यूजर्स का डेटा चुराते रहते हैं और इस बात की जानकारी यूजर्स को नहीं होती है. इस डेटा में पासवर्ड्स, पर्सनल फोटोज और बैंक डिटेल्स, सभी कुछ शामिल होता है. TechCrunch को हाल ही में एक कैशै फाइल मिली कई एंड्रॉयड डिवाइसेज की जानकारी थी और TheTruthSpy नाम का स्पाइवेर नेटवर्क था.

Spyware है एक पर नाम कई सारे

आपको बता दें कि TheTruthSpy नेटवर्क में Copy9, MxSpy, iSpyoo, SecondClone, TheSpyApp, ExactSpy, GuestSpy और FoneTracker जैसे स्पाइवेर ऐप्स शामिल हैं. ये सभी आलग-अलग नाम से काम करते हैं लेकिन इनका काम एक ही है. इन ऐप्स से स्मार्टफोन्स के IMEI नंबर या उनकी यूनीक एडवर्टाइजिंग आईडी डिटेल्स शामिल हैं.

चुटकियों में लगाएं पता, जानिए बेहद आसान तरीका

आइए अब जानते हैं कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके स्मार्टफोन में स्पाइवेर है या नहीं. इसके लिए अपने फोन या कंप्यूटर पर https://techcrunch.com/pages/thetruthspy-investigation/ पेज पर जाना होगा. यहां आपको IMEI और Ads ID का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको अपने फोन का IMEI नंबर या Ads ID एंटर करना होगा.

इसके बाद अगर आपको दिखता है कि आपके फोन की Ads ID में बदलाव है तो इसका मतलब है कि आपके फोन में वायरस है. अगर फोन पर 'लाइकली मैच' लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि फोन वायरस वाली लिस्ट में शामिल है लेकिन आपका ज्यादा डेटा नहीहै उनके पास. चेक करते समय अगर स्क्रीन पर आपको 'नो मैच' दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका फोन सेफ है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.