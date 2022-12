Amazon से बिना कुछ किए कमाई करने का मिल गया जुगाड़, बस एक सेटिंग बदलें और अकाउंट में टक से आएगा पैसा

How To Earn Money From Amazon: बढ़ते समय के साथ कमाई के मौके भी बढ़ गए हैं. अब तो घर बैठे भी कमाई की जा सकती है. Amazon ने अब पैसे कमाने का अजीबोगरीब तरीका ढूंढ निकाला है. एक छोटा सा काम करके हर महीने 2 डॉलर की कमाई की जा सकती है. दो डॉलर तभी मिलेंगे जब यूजर कंपनी कंपनी को अपने डेटा की निगरानी करने की इजाजत देगी. आइए जानते हैं इस नए तरीके के बारे में...

हर महीने मिलेंगे दो डॉलर

कंपनी उन लोगों को 2 डॉलर देने की पेशकश कर रही है, जो विज्ञापन को वेरिफाई करने के लिए अपने डिवाइस को ट्रैक करने की अनुमति देंगे. अमेजन शिपर पैनल (Amazon Shipper Panel) पर यह विज्ञापन शो किया जा रहा है. यह एक्सक्लूजिव और इनवाइट है. अभी तक शॉपर पैनल अपने यूजर्स को 10 रिसिप्ट सब्मिट करने पर 10 डॉलर देता है. सर्वे पूरा करने पर ब्रांड रिवॉर्ड भी देता है. लेकिन बता दें यह स्कीम भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए है.

क्या है अमेजन शॉपर पैनल

बता दें, अमेजन शॉपर पैनल (Amazon Shopper Panel) एक ऑप्ट-इन इनविटेशन प्रोग्राम है. यहां अमेजन डॉट कॉम (Amazon.com) सर्वे पूरा करने के लिए, रिसिप्ट शेयर करने, एड वेरिफिकेशन को इनेबल करने के लिए रिवॉर्ड देता है. एड वेरिफिकेशन इनेबल करने के बाद अमेजन अपने या थर्ड पार्टी बिजनेस के विज्ञापन को देखता है, जो अमेजन विज्ञापित करता है.

ऐसे मिलेंगे हर महीने दो डॉलर

कंपनी का कहना है कि यूजर रिवॉर्ड सेक्शन में एड वेरिफाई को इनेबल कर सकते हैं. ताकी कंपनी उन ऐड्स को वेरिफाई कर सके जो यूजर अमेजन या अन्य थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से देखते हैं, जो अमेजन एड्स को एडवरटाइज करता है. ऑफिशियल नोट्स के मुताबिक, जिन्होंने ऐड वेरिफिकेशन को इनेबल किया है वो अमेजन को यह कंफर्म करने की परमीशन देते हैं कि उन्होंने डिवाइस में अमेजन के किस विज्ञापन को देखा है.

